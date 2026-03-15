Home వ్యాపారంGas Crisis: యుద్ధం ఎక్కడో.. దెబ్బ ఇక్కడ..హైదరాబాద్‌లో మూతపడ్డ హోటళ్లు

Gas Crisis: యుద్ధం ఎక్కడో.. దెబ్బ ఇక్కడ..హైదరాబాద్‌లో మూతపడ్డ హోటళ్లు

Gas Crisis Hits Hyderabad: అంతర్జాతీయ యుద్ధాల ప్రభావంతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌లో వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా నిలిచిపోయింది. రీఫిల్లింగ్ గడువు పెరగడం, ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడంతో హస్తినాపురం వంటి ప్రాంతాల్లో చిన్న హోటళ్లు మూతపడుతున్నాయి.

Naresh.k
Published on: 15 March 2026 9:24 AM IST
Gas Crisis
X

Gas Crisis: యుద్ధం ఎక్కడో.. దెబ్బ ఇక్కడ..హైదరాబాద్‌లో మూతపడ్డ హోటళ్లు

Gas Crisis Hits Hyderabad: హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న గ్యాస్ కొరత సమస్యపై, సామాన్యుడి ఆవేదనను ప్రతిబింబించేలా రాసిన ప్రత్యేక కథనం ఇక్కడ ఉంది.


యుద్ధం ఎక్కడో జరుగుతోంది.. కానీ దాని వేడి మాత్రం ఇక్కడి సామాన్యుడి వంటింటిని, చిరు వ్యాపారి పొట్టను కొడుతోంది. అంతర్జాతీయ యుద్ధ పరిణామాల ప్రభావంతో వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాలో ఏర్పడిన తీవ్ర అంతరాయం, ఇప్పుడు గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌లోని చిన్న హోటళ్లు, టీ స్టాళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్లను కష్టాల్లోకి నెట్టేసింది. ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే నగరం, గ్యాస్ కొరత పుణ్యమా అని నిశ్శబ్దంగా మారుతోంది.

కనిపించని గ్యాస్..

వాణిజ్య సిలిండర్ల సరఫరా గణనీయంగా తగ్గిపోవడంతో, హోటల్ నిర్వాహకులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నారు. గతంలో సిలిండర్ బుక్ చేసిన ఒకటి రెండు రోజుల్లో వచ్చే రీఫిల్లింగ్, ఇప్పుడు ఏకంగా 25 రోజులకు పెరిగింది. దీనికి తోడు బ్లాక్ మార్కెట్‌లో ధరలు అమాంతం పెరగడంతో, చిన్నపాటి లాభాలతో గడిపే టీ స్టాళ్లు, టిఫిన్ సెంటర్ల యజమానులు వ్యాపారం చేయలేక చేతులెత్తేస్తున్నారు.

నిశ్శబ్దంగా మారిన లక్కీ స్ట్రీట్..

హస్తినాపురం డివిజన్‌లోని జడ్పీ రోడ్డులో ఉండే ‘లక్కీ స్ట్రీట్’ టిఫిన్స్ ఒకప్పుడు వందలాది మందితో కిటకిటలాడేది. చుట్టుపక్కల బస్తీల ప్రజలకు అది కేవలం టిఫిన్ సెంటర్ మాత్రమే కాదు, పొద్దున్నే టీ తాగుతూ ముచ్చట్లు పెట్టుకునే అడ్డా. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ పరిస్థితి తారుమారైంది. గ్యాస్ లేక హోటల్ మూతపడటంతో ఆ ప్రాంతమంతా వెలవెలబోతోంది.

హోటల్ యజమాని ఆంజనేయులు ఆవేదన వింటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థమవుతుంది. "హోటల్ నడపడానికి గ్యాస్ లేదు, పోనీ ఇంట్లో వండుకుందామంటే అక్కడ గ్యాస్ లేదు. హోటల్ అద్దె, సిబ్బంది జీతాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఆదాయం సున్నా. ఈ పరిస్థితి చూస్తుంటే కరోనా కాలం నాటి భయంకరమైన రోజులు మళ్ళీ గుర్తొస్తున్నాయి" అని ఆయన వాపోయారు.

కుటుంబాలు రోడ్డున పడే ప్రమాదం

నగరంలో కేవలం లక్కీ స్ట్రీట్ మాత్రమే కాదు, వేలాది చిన్న వ్యాపారాలు ఇదే బాటలో ఉన్నాయి. గ్యాస్ సరఫరా క్రమబద్ధం కాకపోతే..వేల సంఖ్యలో సిబ్బంది ఉపాధి కోల్పోతారు.మధ్యతరగతి, పేద ప్రజలకు తక్కువ ధరలో దొరికే ఆహారం కరువవుతుంది.చిన్న వ్యాపారస్తుల కుటుంబాలు తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకుపోతాయి.

ప్రభుత్వాలు స్పందించాలి

యుద్ధం వల్ల సరఫరా దెబ్బతిన్న మాట వాస్తవమే అయినా, స్థానికంగా ఉన్న నిల్వలను సమర్థవంతంగా పంపిణీ చేయడంలో ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని బాధితులు కోరుతున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే స్పందించి, వాణిజ్య గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించకపోతే, భాగ్యనగరంలోని అనేక చిరు వ్యాపారాలు శాశ్వతంగా కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

Gas CrisisLPG ShortageHyderabad
Naresh.k

Naresh.k

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X