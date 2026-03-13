Anil Ambani: అనిల్ అంబానీ సామ్రాజ్యానికి బీటలు.. అసలేం జరుగుతోంది?
Anil Ambani: అనిల్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ గ్రూప్ ఆస్తులపై ఈడీ పంజా విసిరింది. దేశవ్యాప్తంగా 13 రాష్ట్రాల్లో రూ. 581 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేయడంతో, మొత్తం అటాచ్మెంట్ విలువ రూ. 16,310 కోట్లకు చేరింది.
Anil Ambani: ఒకప్పుడు ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో టాప్-10లో నిలిచిన పేరు.. భారత పారిశ్రామిక రంగంలో ఓ వెలుగు వెలిగిన సామ్రాజ్యం.. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. రిలయన్స్ గ్రూప్ చైర్మన్ అనిల్ అంబానీకి కష్టాలు నీడలా వెంటాడుతున్నాయి. తాజాగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఈడీ పంజా.. రూ. 581 కోట్ల ఆస్తుల జప్తు
ఈ నెల ప్రారంభంలోనే రిలయన్స్ పవర్ కార్యాలయాలపై దాడులు నిర్వహించి షాక్ ఇచ్చిన ఈడీ, ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకేసింది. మార్చి 11న జారీ చేసిన తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం, అనిల్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ హోమ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ , రిలయన్స్ కమర్షియల్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ సంస్థలకు చెందిన దాదాపు రూ. 581.65 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది.
ఈ అటాచ్మెంట్లు కేవలం ఒకట్రెండు రాష్ట్రాలకే పరిమితం కాలేదు. కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా అన్నట్లుగా.. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, గోవా, కేరళ, కర్ణాటక, పంజాబ్, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, హర్యానా, జార్ఖండ్, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు రాజస్థాన్ వంటి దాదాపు 13 రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్న భూములు మరియు ఆస్తులను ఈడీ తన ఆధీనంలోకి తీసుకుంది.
మొత్తం విలువ రూ. 16,310 కోట్లు
తాజా అటాచ్మెంట్తో కలిపి అనిల్ అంబానీ గ్రూప్కు చెందిన జప్తు చేసిన ఆస్తుల మొత్తం విలువ అక్షరాలా రూ. 16,310 కోట్లకు చేరుకుంది. విదేశీ మారక నిర్వహణ చట్టం ఉల్లంఘనలు మరియు వేల కోట్ల రూపాయల బ్యాంకు రుణాల మోసం ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు ఈడీ స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా మార్చి 6న రిలయన్స్ పవర్పై జరిగిన సోదాల కొనసాగింపుగానే ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.
ఏమిటీ వివాదం? ఎందుకీ వరుస దాడులు?
అనిల్ అంబానీకి చెందిన కంపెనీలు వివిధ బ్యాంకుల నుంచి భారీగా రుణాలు తీసుకుని, వాటిని సక్రమంగా చెల్లించలేదనే ఆరోపణలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. ఈ నిధులను విదేశాలకు మళ్లించారనే అనుమానంతో ఈడీ లోతైన దర్యాప్తు చేస్తోంది. గతంలో 'యెస్ బ్యాంక్' వ్యవస్థాపకుడు రాణా కపూర్తో ఉన్న లావాదేవీల విషయంలో కూడా అనిల్ అంబానీ విచారణ ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఫెమా నిబంధనల ఉల్లంఘన కేసు అనిల్ అంబానీ చుట్టూ ఉచ్చు బిగిస్తోంది.
పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన
ఈ వరుస ఈడీ దాడులు మరియు ఆస్తుల జప్తు ప్రభావం రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ షేర్లపై పడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే అప్పుల ఊబిలో ఉన్న ఈ సంస్థలకు, ఈ తాజా పరిణామాలు గొడ్డలిపెట్టులా మారాయి. మరోవైపు, ఈ భారీ ఆస్తుల అటాచ్మెంట్ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. భారతీయ కార్పొరేట్ చరిత్రలో ఒక దిగ్గజం ఇలాంటి గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడంపై మిశ్రమ స్పందనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వరుస ఎదురుదెబ్బలతో సతమతమవుతున్న అనిల్ అంబానీ, ఈ చట్టపరమైన సవాళ్ల నుంచి ఎలా బయటపడతారో వేచి చూడాలి.