Oil Prices: యుద్ధం మధ్యలోనూ రికార్డ్ లాభాలు.. పరుగులు పెడుతున్న సెన్సెక్స్!

Arun Chilukuri
Published on: 16 March 2026 11:02 AM IST
Oil Prices: పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్‌ను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద రవాణాకు అంతరాయం ఏర్పడటంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడిచమురు ధరలు మరోసారి ఆకాశాన్ని తాకాయి. రెండేళ్ల విరామం తర్వాత బ్యారెల్ ముడిచమురు ధర మళ్ళీ 100 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది.

భగ్గుమంటున్న చమురు ధరలు

ఇరాన్ యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న నేపథ్యంలో చమురు ధరల్లో భారీ ర్యాలీ కనిపిస్తోంది. తాజాగా బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు 106 డాలర్లకు చేరుకోగా, యూఎస్ ఆయిల్ 2.6 శాతం వృద్ధి చెంది 101 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఈ రెండు సూచీలు దాదాపు 40 శాతం మేర పెరిగి, 2022 నాటి గరిష్ఠ స్థాయిలను తాకాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో హర్మూజ్ జలసంధిని కాపాడుకోవాలని, ఇంధన రవాణాను క్రమబద్ధీకరించేందుకు ప్రపంచ దేశాలు ఏకం కావాలని అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు.

లాభాల్లో దలాల్ స్ట్రీట్

అంతర్జాతీయంగా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ, గత వారం భారీ నష్టాలను చవిచూసిన భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు నేడు లాభాల బాట పట్టాయి. కనిష్ఠాల వద్ద మదుపర్లు కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపడం, ట్రంప్ ప్రకటన సానుకూలతను నింపడంతో సూచీలు పుంజుకున్నాయి.

సెన్సెక్స్: 330 పాయింట్ల లాభంతో 74,894 వద్ద కొనసాగుతోంది.

నిఫ్టీ: 106 పాయింట్ల లాభంతో 23,257 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

టాప్ గెయినర్స్: గ్రాసిమ్, ఇంటర్‌గ్లోబ్ ఏవియేషన్, హిందాల్కో, జేఎస్‌డబ్ల్యూ స్టీల్, టాటా స్టీల్.

టాప్ లూజర్స్: కోల్ ఇండియా, మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్, ఓఎన్‌జీసీ, ట్రెంట్‌, శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్.

