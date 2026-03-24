Chicken Price : మాంసం ప్రియులకు భారీ సాక్.. వేసవి ఎండల దెబ్బకు రికార్డు స్థాయికి చేరిన చికెన్ ధర
Chicken Price : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చికెన్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. వేసవి ఎండల వల్ల ఉత్పత్తి తగ్గడం, పెళ్లిళ్ల సీజన్ వల్ల డిమాండ్ పెరగడంతో హైదరాబాద్లో స్కిన్లెస్ చికెన్ రూ. 380 కి చేరింది.
Chicken Price : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాంసం ప్రియులకు భానుడు గట్టి షాకే ఇచ్చాడు. వేసవి కాలం ఇప్పుడిప్పుడే ముదురుతుండటంతో చికెన్ ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇటు తెలంగాణలో గత కొన్ని రోజులుగా చికెన్ రేట్లు సామాన్యులకు అందనంత ఎత్తుకు చేరుకున్నాయి. మార్చి 24, 2026 నాటి తాజా నివేదికల ప్రకారం, ఉత్పత్తి తగ్గడం, డిమాండ్ పెరగడం వల్ల మార్కెట్లో కోడి మాంసం ధరలు మండిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే నిత్యావసర వస్తువులు, గ్యాస్ ధరల పెరుగుదలతో సతమతమవుతున్న సామాన్య ప్రజలకు చికెన్ భారం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
భాగ్యనగరం హైదరాబాద్లో చికెన్ ధరలు ప్రస్తుతం పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ లైవ్ కోడి కిలో రూ.230 నుంచి రూ.250 వరకు పలుకుతుండగా, స్కిన్తో కూడిన చికెన్ రూ.340 నుంచి రూ.360 కి చేరింది. ఇక స్కిన్లెస్ చికెన్ ప్రియులు కిలోకు రూ.360 నుంచి రూ.380 వరకు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయవాడలో కూడా పరిస్థితి దాదాపు ఇలాగే ఉంది. అక్కడ స్కిన్లెస్ చికెన్ ధర రూ.400 మార్కును తాకుతోంది. విశాఖపట్నం, వరంగల్ వంటి నగరాల్లో కూడా చికెన్ రేట్లు సగటున రూ.350 పైనే ఉన్నాయి. ఇక నాటు కోడి విషయానికి వస్తే, దీని ధర అక్షరాలా రూ.700 నుంచి రూ.900 వరకు ఉండటం గమనార్హం.
చికెన్ ధరలు ఇంతలా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం వేసవి తాపమేనని పౌల్ట్రీ యజమానులు చెబుతున్నారు. ఎండల తీవ్రతకు కోళ్ల ఫారాల్లో వేలాది కోళ్లు మృత్యువాత పడుతున్నాయి. దీనివల్ల ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గింది. మరోవైపు, ప్రస్తుతం పెళ్లిళ్ల సీజన్ నడుస్తుండటంతో ఫంక్షన్ల కోసం చికెన్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. సరఫరా తక్కువగా ఉండి, డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండటంతో సహజంగానే ధరలు పెరిగాయి. కోళ్లు త్వరగా పెరగకపోవడం, ఉన్న కోళ్లను కాపాడుకోవడానికి పౌల్ట్రీ ఫారాల్లో అదనపు ఖర్చులు (కూలర్లు, ప్రత్యేక ఆహారం) పెరగడం కూడా రేట్లపై ప్రభావం చూపుతోంది.
కేవలం ఎండలే కాకుండా, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, యుద్ధ ప్రభావం వల్ల రవాణా వ్యవస్థపై పెను ప్రభావం పడింది. పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెరుగుదల వల్ల రవాణా ఖర్చులు రెట్టింపయ్యాయి. దీనికి తోడు కోళ్ల దాణా ధరలు కూడా పెరగడం డీలర్లకు భారంగా మారింది. ఈ భారమంతా చివరికి వినియోగదారుడిపైనే పడుతోంది. గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు ఇప్పటికే మండుతుండటంతో, ఇప్పుడు చికెన్ వండుకోవాలన్నా సామాన్యుడు పదిసార్లు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. రాబోయే మే నెలలో ఎండలు మరింత పెరిగితే ధరలు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం మేము అందించిన ధరలు హోల్ సేల్, రిటైల్ మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం ఉన్నాయి. మీరు నివసించే ఏరియా, దుకాణం, స్థానిక డిమాండ్ను బట్టి కిలోకు రూ.10 నుంచి రూ.20 వరకు వ్యత్యాసం ఉండవచ్చు. ఆదివారాల్లో, పండగ సమయాల్లో ఈ ధరలు ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ దగ్గరలోని రిటైల్ షాపుల్లో రేట్లను సరిచూసుకోవడం మంచిది.