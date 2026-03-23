Chicken Prices Hike: మాంసం ప్రియులకు షాక్.. కొండెక్కుతున్న చికెన్ ధరలు..

Arun Chilukuri
Published on: 23 March 2026 11:20 AM IST
Chicken Prices Hike: వంట గ్యాస్, నిత్యావసరాల ధరలతో ఇప్పటికే సతమతమవుతున్న సామాన్యుడికి మాంసం ధరలు మరిన్ని చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. గత వారం రోజులుగా అదుపులేకుండా పెరుగుతున్న చికెన్ ధరలు ఆదివారం నాటికి రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అయితే, విచిత్రంగా కోడిగుడ్డు ధరలు మాత్రం సగానికి పైగా పడిపోవడంతో పౌల్ట్రీ రంగంలో విలక్షణ పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.

రూ. 340 మార్కును దాటిన చికెన్!

కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే చికెన్ ధరలు భారీగా ఎగబాకాయి.

వారం క్రితం: కిలో స్కిన్‌లెస్ చికెన్ ధర సుమారు రూ. 260.

ప్రస్తుతం: బహిరంగ మార్కెట్‌లో కిలో ధర రూ. 340 వరకు పలుకుతోంది.

ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలు:

ఎండల ప్రభావం లేదా ఇతర కారణాలతో బ్రాయిలర్ కోళ్ల ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గింది. రంజాన్ మాసం కావడంతో పాటు, వివాహాలు, ఇతర శుభకార్యాల వల్ల చికెన్‌కు గిరాకీ పెరిగింది. డిమాండ్‌కు తగ్గట్టుగా చిన్న కోళ్లు అందుబాటులో లేకపోవడం, పౌల్ట్రీ నిర్వాహకులు కొత్త బ్యాచ్‌ల పెంపకం తగ్గించడం ధరల పెరుగుదలకు దారితీసింది.

కుప్పకూలిన గుడ్డు ధర.. కారణం 'యుద్ధం'!

చికెన్ ధరలు పెరుగుతుంటే, గుడ్డు ధరలు మాత్రం దారుణంగా పడిపోయాయి. గతంలో ఒక గుడ్డు ధర రూ. 8 వరకు ఉండగా, ప్రస్తుతం అది రూ. 4.20 పైసలకు చేరుకుంది.

సాధారణంగా మన దేశం నుంచి కోడిగుడ్లు తమిళనాడు మీదుగా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం కారణంగా గల్ఫ్ దేశాలకు ఎగుమతులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో స్థానిక మార్కెట్‌లో నిల్వలు పెరిగిపోయి ధరలు పడిపోయాయని పౌల్ట్రీ యజమానులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ ధరల హెచ్చుతగ్గులు అటు వినియోగదారులను, ఇటు ఉత్పత్తిదారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి.

