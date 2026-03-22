LPG supply: ఎల్పీజీ సరఫరాపై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..మార్చి 23 నుండి పెంపు

LPG supply: దేశంలో గ్యాస్ సంక్షోభం నేపథ్యంలో మార్చి 23 నుండి రాష్ట్రాలకు 20 శాతం అదనపు ఎల్పీజీ సరఫరా చేయాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. పూర్తి వివరాలు ఇవే . .

KVD Varma
Published on: 22 March 2026 4:36 PM IST
LPG supply: దేశంలో గ్యాస్ సంక్షోభం నేపథ్యంలో మార్చి 23 నుండి రాష్ట్రాలకు 20 శాతం అదనపు ఎల్పీజీ సరఫరా
LPG supply

LPG supply: దేశంలో కొనసాగుతున్న గ్యాస్ సంక్షోభం నేపథ్యంలో ఎల్పీజీ సరఫరాను పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది. మార్చి 23వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రాలకు గతంలో కంటే 20 శాతం అధికంగా గ్యాస్ అందనుంది. దీంతో రాష్ట్రాలకు అందే మొత్తం గ్యాస్ సరఫరా సంక్షోభానికి ముందున్న స్థాయిలోని 50 శాతానికి చేరుకుంటుంది.

పెట్రోలియం,సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి డాక్టర్ నీరజ్ మిట్టల్, కమ్యూనిటీ కిచెన్‌లు, రెస్టారెంట్లు, ధాబాలు, హోటళ్లు, పారిశ్రామిక క్యాంటీన్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని పేర్కొంటూ అన్ని రాష్ట్రాలు,కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ప్రధాన కార్యదర్శులకు ఒక లేఖ రాశారు. అంతేకాకుండా, అదనంగా, వలస కార్మికులకు ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికన 5 కేజీల ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్పీజీ (FTL) సిలిండర్లను అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేయబడ్డాయి. గ్యాస్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ లేదా దుర్వినియోగాన్ని నివారించడానికి కూడా చర్యలు తీసుకున్నారు.

రెస్టారెంట్లు, ధాబాలు, క్యాంటీన్ల సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, కేంద్ర ప్రభుత్వం వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్ల రాష్ట్ర కోటాను 50 శాతం వరకు పెంచింది . పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా 'స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్' ద్వారా గ్యాస్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీనివల్ల భారతదేశంలో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది . గృహాలకు వంటగ్యాస్ సరఫరా నిరంతరాయంగా జరిగేలా చూసేందుకు, ప్రభుత్వం ఇంతకుముందే వాణిజ్య, ప్రొఫెషనల్ సిలిండర్ల సరఫరాపై ఆంక్షలు విధించింది. దీనివల్ల చిన్న, మధ్యతరహా రెస్టారెంట్లు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి.

50 శాతం వరకు పెరుగుదల:

ఈ పరిస్థితిలో, రాష్ట్రాలకు ఇప్పటికే కేటాయించిన 20% కోటాకు అదనంగా, ఇప్పుడు మరో 20%కి ఆమోదం లభించింది. కొన్ని షరతులను నెరవేర్చే రాష్ట్రాలకు 10% వరకు అదనంగా ఇవ్వవచ్చు. మొత్తం ఎల్‌పిజి సిలిండర్ల కోటాను 50%కి పెంచారు. ఈ అదనపు కోటాను రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు మరియు ధాబాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతతో ఇస్తారు. ఇది వలస కార్మికులు ఉపయోగించే 5 కేజీల సిలిండర్లకు కూడా వర్తిస్తుంది.


పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ రాష్ట్రాలకు పంపిన లేఖ



50% ఎల్పీజీ సిలిండర్ కోటా:

వాణిజ్య ఎల్పీజీ సిలిండర్లు అవసరమైన కంపెనీలు ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీల (ఐఓసీ, బీపీసీఎల్, హెచ్‌పిసీఎల్) వద్ద నమోదు చేసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ఎల్పీజీ సిలిండర్ల కొరతను నివారించడానికి, వాణిజ్య వినియోగదారులు పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (పీఎన్‌జీ) కనెక్షన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడాన్ని ప్రభుత్వం తప్పనిసరి చేసింది. పీఎన్‌జీ కనెక్షన్ సౌకర్యం ఉన్న ప్రాంతాల నివాసితులు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే, ఈ 50% కోటా కింద వారికి ఎల్పీజీ సిలిండర్లను అందిస్తామని పెట్రోలియం మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి నీరజ్ మిట్టల్ తెలిపారు.

గ్యాస్ ఉత్పత్తిలో పెరుగుదల:

ఈలోగా, ప్రభుత్వం దేశీయ గ్యాస్ ఉత్పత్తిని 40 శాతం పెంచి, దేశ మొత్తం డిమాండ్‌లో 16 శాతాన్ని తీర్చింది. గత కొన్ని వారాల్లోనే సుమారు 1.25 లక్షల కొత్త సహజ వాయువు కనెక్షన్లు అందించబడ్డాయి. సుమారు 5,600 మంది వినియోగదారులు ఇప్పటికే ఎల్‌పిజి నుండి పిఎన్‌జికి మారడం గమనార్హం.

ఈ చర్యతో, రెస్టారెంట్ పరిశ్రమ యొక్క చిరకాల కోరిక నెరవేరడంతో పాటు, ఇంధన భద్రతను నిర్ధారించడానికి వినియోగదారులను పీఎన్‌జీ వైపు మళ్లించాలని ప్రభుత్వం కూడా యోచిస్తోంది.

KVD Varma

KVD Varma

