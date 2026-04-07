Air India CEO: ఎయిర్ ఇండియా సీఈవో క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ రాజీనామా!

Air India CEO: ఎయిర్ ఇండియా సీఈవో క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ రాజీనామా చేశారు. ఆయన స్థానంలో కొత్త సీఈవో నియామకం కోసం ఎయిర్ ఇండియా ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది.

Air India CEO: ఎయిర్ ఇండియా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ) క్యాంప్‌బెల్ విల్సన్ రాజీనామా చేశారు. ఈ విషయాన్ని ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థ మంగళవారం విశ్వసనీయ వర్గాలను ఉటంకిస్తూ రిపోర్ట్ చేసింది. ఎయిర్ ఇండియా కొత్త సీఈఓ కోసం ప్రయత్నాలు కూడా ప్రారంభించిందని పలు జాతీయ మీడియా రిపోర్ట్స్ పేర్కొన్నాయి.

ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, విల్సన్ సెప్టెంబర్‌లో పదవి నుంచి వైదొలగవచ్చు. గత వారం జరిగిన కంపెనీ బోర్డు సమావేశంలో ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించారు. విల్సన్ 2022లో ఎయిర్ ఇండియా సీఈఓ, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ (ఎండీ)గా నియమితులయ్యారు. ఆయన ఒప్పందం ఐదేళ్లపాటు, జూలై 2027 వరకు కొనసాగాల్సి ఉంది.

ప్రమాద నివేదిక వచ్చాకా..

అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాదంపై తుది దర్యాప్తు నివేదిక విడుదలైన తర్వాత విమానయాన సంస్థ కొత్త సీఈఓను నియమించనుంది. విమాన ప్రమాద దర్యాప్తు బ్యూరో (AAIB) ఈ ప్రమాదంపై జూలై 12, 2025న ప్రాథమిక నివేదికను విడుదల చేసింది. తుది నివేదిక జూన్ 2026లో వెలువడే అవకాశం ఉంది.

జనవరి నుంచి కొత్త సీఈఓ కోసం అన్వేషణ..

విల్సన్ రాజీనామాపై ఎయిర్ ఇండియా అధికారికంగా ఎలాంటి వ్యాఖ్య చేయలేదు. అయితే, కొత్త సీఈఓ పదవి కోసం సంభావ్య అభ్యర్థులతో ఎయిర్ ఇండియా ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరుపుతోందని తెలుస్తోంది. దీని విషయంలో వచ్చే వారం ఒక కీలక సమావేశం జరగనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

30 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం

తన ఒప్పందం గడువు ముగియగానే తాను పదవి నుంచి వైదొలుగుతానని విల్సన్ సూచించిన తర్వాత, కంపెనీ జనవరిలో కొత్త సీఈఓ కోసం వెతకడం ప్రారంభించింది. విల్సన్‌కు 30 ఏళ్లకు పైగా విమానయాన రంగంలో అనుభవం ఉంది. ఆయన ఫుల్-సర్వీస్, లో-కాస్ట్ ఎయిర్‌లైన్స్ రెండింటిలోనూ పనిచేశారు. విల్సన్ 1996లో మేనేజ్‌మెంట్ ట్రైనీగా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు.

2026లో ఎయిర్ ఇండియాకు సుమారు రూ. 20,000 కోట్ల నష్టం?

భారతదేశపు రెండవ అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ అయిన ఎయిర్ ఇండియా ప్రస్తుతం అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ సంస్థ సుమారు ₹20,000 కోట్ల నష్టాలను చవిచూడవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ నష్టానికి అతిపెద్ద కారణం పశ్చిమ దేశాలలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలే.

పశ్చిమ ఆసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా గగనతల ఆంక్షలు విధించారు. దీంతో విమానయాన సంస్థలు తమ విమానాల మార్గాలను మార్చుకోవలసి రావడంతో పాటు, అదనపు ఇంధన నిలుపుదలలు చేయవలసి వస్తోంది. దీని ప్రభావం సుదూర అంతర్జాతీయ మార్గాలపై అత్యధికంగా పడి, నిర్వహణ ఖర్చులు పెరిగాయి.

అంతేకాకుండా, కొత్త విమానాల డెలివరీలో జాప్యం ఎయిర్‌లైన్ సామర్థ్య విస్తరణ ప్రణాళికలపై ప్రభావం చూపుతూ, కార్యకలాపాలపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. అదీకాకుండా గత ఏడాది జరిగిన విమాన ప్రమాదం ప్రభావం నుండి ఎయిర్ ఇండియా ఇంకా కోలుకుంటోంది.

అహ్మదాబాద్ నుంచి లండన్‌కు వెళ్తున్న ఫ్లైట్ ఏఐ 171, టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే కూలిపోయి 260 మంది మరణించారు. ఈ ఘటన ప్రభావం ఎయిర్‌లైన్ ప్రజా ప్రతిష్టపైనా, కార్యకలాపాల వాతావరణంపైనా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఈ సవాళ్ల మధ్య కూడా, కంపెనీ పునర్నిర్మాణ, విస్తరణ ప్రణాళికలను కొనసాగిస్తోంది.

