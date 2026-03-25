యమహా నుంచి సరికొత్త 'ఫాసినో'.. కళ్లు చెదిరే మార్పులతో మార్కెట్లోకి.. ధరెంతంటే?

Yamaha Fascino 125 Facelift: యమహా మోటార్ ఇండియా తన స్టైలిష్ స్కూటర్ 'ఫాసినో 125 హైబ్రిడ్'ను కొత్త రూపంలో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇటీవల ఒక షోరూమ్‌లో ఈ సరికొత్త మోడల్ కనిపించడంతో వాహన ప్రియుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా డిజైన్ పరంగా చేసిన మార్పులు, అదనపు ఫీచర్లు ఈ స్కూటర్‌కు కొత్త కళను తీసుకొచ్చాయి.

Venkat
Published on: 25 March 2026 9:00 AM IST
యమహా నుంచి సరికొత్త 'ఫాసినో'.. కళ్లు చెదిరే మార్పులతో మార్కెట్లోకి.. ధరెంతంటే?

Yamaha Fascino 125 Facelift: భారతీయ 125సీసీ స్కూటర్ విభాగంలో యమహా ఫాసినో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈ మోడల్‌లో ప్రధాన మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. తాజాగా బయటకు వచ్చిన ఫొటోల మేరకు, ఈ స్కూటర్ వెనుక భాగంలో గణనీయమైన మార్పులు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న మోడల్‌లో టెయిల్ లైట్, ఇండికేటర్లు కలిసి ఒకే చోట ఉంటాయి. కానీ, కొత్త వెర్షన్‌లో టెయిల్ లైట్, ఇండికేటర్లను విడివిడిగా అమర్చారు. ఇది స్కూటర్‌కు మరింత ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తోంది.

ఫీచర్లు, సాంకేతికత..

సరికొత్త ఫాసినోలో ఇంజిన్, ఇతర మెకానికల్ భాగాల్లో పెద్దగా మార్పులు ఉండకపోవచ్చని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఉన్న 125సీసీ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్‌నే ఇందులోనూ కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. అయితే, వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి కొత్త రంగులు, మరిన్ని గ్రాఫిక్స్ జోడించే వీలుంది. ఈ స్కూటర్‌లో 'ఆన్సర్ బ్యాక్' వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు కూడా ఉండబోతున్నాయి. దీనివల్ల రద్దీగా ఉండే పార్కింగ్ ప్రదేశాల్లో స్కూటర్‌ను సులభంగా గుర్తించవచ్చు. కీలోని బటన్‌ను నొక్కినప్పుడు హారన్ మోగుతూ ఇండికేటర్లు వెలుగుతాయి.

ధర..

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న యమహా ఫాసినో 125 హైబ్రిడ్ ధర సుమారు రూ. 74,910 నుంచి రూ. 95,200 (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్యలో ఉంది. కొత్త మార్పుల నేపథ్యంలో ఈ ధరలో స్వల్ప పెరుగుదల ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. యమహా ఇండియా నుంచి దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడనుంది.

యమహా ఫాసినో ఎప్పుడూ తన క్లాసిక్, రెట్రో డిజైన్‌తో యువతను, ముఖ్యంగా మహిళా వాహనదారులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉంది. ఇప్పుడు వస్తున్న కొత్త మార్పులు దీనికి మరింత పోటీని ఇచ్చేలా ఉన్నాయి. పాత మోడల్‌తో పోలిస్తే కొత్తది మరింత స్టైలిష్‌గా ఉండటమే కాకుండా, మెరుగైన ప్రయాణ అనుభూతిని అందిస్తుందని కంపెనీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

