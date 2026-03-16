Double Silencer Bikes: కొన్ని బైక్స్‌కు 4 సైలెన్సర్లు ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా.. అసలు రీజన్ తెలిస్తే షాకే..?

Double Silencer Bikes: రోడ్లపై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కొన్ని బైక్స్‌లో రెండు, మరికొన్నింటిలో నాలుగు సైలెన్సర్లు కనిపించడం సహజం. చాలామంది దీన్ని స్టైల్ కోసం అనుకుంటారు.

Venkat
Published on: 16 March 2026 7:56 PM IST
Double Silencer Bikes: బైక్‌లో సైలెన్సర్‌ను మఫ్లర్ అని కూడా అంటారు. ఇది ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్‌లో కీలక భాగం. ఇంజిన్‌ పనిచేస్తున్న సమయంలో ఉత్పత్తి అయ్యే ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ బయటకు వస్తున్నప్పుడు భారీ శబ్దం ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ శబ్దాన్ని తగ్గించడమే సైలెన్సర్ ప్రధాన పని.

సైలెన్సర్‌లో ప్రత్యేకమైన ఛాంబర్లు, ట్యూబులు, చిన్న రంధ్రాలున్న ప్లేట్లు ఉంటాయి. వీటి ద్వారా ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ నెమ్మదిగా ప్రయాణించి, శబ్ద తరంగాలు తగ్గుతాయి. అంతేకాదు, ఇది ఉద్గారాలను నియంత్రించడం, ఇంజిన్ పనితీరుకు మద్దతు ఇవ్వడం కూడా చేస్తుంది.

రెండు సైలెన్సర్లు ఎందుకు ఉంటాయి?

హై-పర్ఫార్మెన్స్, పెద్ద ఇంజిన్ ఉన్న బైక్స్‌లో ఎక్కువగా డబుల్ సైలెన్సర్ సెటప్ కనిపిస్తుంది. దీని ప్రధాన కారణం ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్. ఇలాంటి ఇంజిన్లలో రెండు సిలిండర్లు వేరువేరుగా ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్‌ను విడుదల చేస్తాయి. ఈ గ్యాస్‌ను ఒకే పైప్‌లో కలపకుండా, రెండు ఎగ్జాస్ట్ పైపులు, రెండు సైలెన్సర్ల ద్వారా బయటకు పంపిస్తారు.

దీనివల్ల ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ సాఫీగా బయటకు వెళ్లి, ఇంజిన్ “బ్రీతింగ్” మెరుగుపడుతుంది. ఫలితంగా పనితీరు కొంత మెరుగవుతుంది. అలాగే ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్‌లో హీట్ బిల్డ్-అప్ తగ్గుతుంది.

ఇంకో ముఖ్య కారణం బ్యాలెన్స్, డిజైన్. బైక్ రెండు వైపులా సైలెన్సర్లు ఉండటం వల్ల బరువు సమతౌల్యం కొంత మెరుగవుతుంది. స్పోర్ట్స్ బైక్స్, టూరింగ్ మోటార్‌సైకిళ్లలో ఈ సెటప్ పనితీరు, లుక్ రెండింటికీ ఉపయోగపడుతుంది.

నాలుగు సైలెన్సర్లు ఉన్న బైక్స్ ఎందుకు?

కొన్ని ప్రీమియం లేదా స్పెషల్ మోడల్ బైక్స్‌లో నాలుగు ఎగ్జాస్ట్ అవుట్‌లెట్లు కనిపిస్తాయి. ఇంజిన్ నుంచి వచ్చిన గ్యాస్‌ను మల్టిపుల్ పైపులుగా విభజించి బయటకు పంపే విధంగా ఈ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది. దీని ఉద్దేశం ఎయిర్‌ఫ్లో మెరుగుపరచడం, బ్యాక్ ప్రెషర్ తగ్గించడం. దీంతో ఇంజిన్ నుంచి మరింత పవర్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది.

ఇంకా, మల్టిపుల్ సైలెన్సర్లు ప్రత్యేకమైన ఎగ్జాస్ట్ సౌండ్‌ను కూడా ఇస్తాయి. కొన్ని బ్రాండ్లు ఆ సౌండ్‌ను తమ బైక్ ఐడెంటిటీగా ఉపయోగిస్తాయి.

స్టైల్ కోసం మాత్రమే కాదు..

రెండు లేదా నాలుగు సైలెన్సర్లు ఉన్నాయంటే అది కేవలం స్టైలిష్ లుక్ కోసం మాత్రమే కాదు. ఇంజిన్ నిర్మాణం, పనితీరు లక్ష్యాలు, ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ డిజైన్, శబ్ద నియంత్రణ, హీట్ మేనేజ్‌మెంట్ వంటి కోసం అందిస్తారు.

సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, బైక్‌లో సైలెన్సర్ల సంఖ్యను దాని ఇంజిన్ డిజైన్, పర్ఫార్మెన్స్ అవసరాలు, ఎగ్జాస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ నిర్ణయిస్తాయి. అందుకే ప్రతి బైక్‌లో ఒకే రకమైన సైలెన్సర్ సెటప్ కనిపించదు.


double silencer bikesBikesMotorcycleTwin Cylinder
Related Stories
