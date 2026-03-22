Best Selling Electric Scooter: 212 కిమీల మైలేజీ.. అమ్మకాలతో మెంటలెక్కిస్తోన్న ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్.. ధర, ఫీచర్లు ఇవే?

Best Selling Electric Scooter: భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన మార్కెట్లో ఒక స్కూటర్ సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఫుల్ ఛార్జ్ తో 212 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించే సామర్థ్యం, అందుబాటులో ధర, మెరుగైన పనితీరుతో ఈ మోడల్ వినియోగదారుల మనసు గెలుచుకుంది. ఇటీవల అమ్మకాల్లో 61 శాతం పెరుగుదల నమోదు కావడం విశేషంగా మారింది.

Venkat
Published on: 22 March 2026 5:54 PM IST
Best Selling Electric Scooter: ఇటీవల విడుదలైన గణాంకాల ప్రకారం టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఫిబ్రవరి నెలలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన మోడల్‌గా నిలిచింది. మొత్తం 38 వేలకుపైగా యూనిట్లు అమ్ముడవ్వగా, గత ఏడాదితో పోలిస్తే 61 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. ఈ వృద్ధి టీవీఎస్ సంస్థపై వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోందని తెలుస్తోంది.

గత ఆరు నెలల అమ్మకాలు..

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ స్కూటర్ గత కొన్ని నెలలుగా నిరంతరం మంచి విక్రయాలను నమోదు చేస్తోంది. జనవరిలో 34 వేలకుపైగా, డిసెంబరులో సుమారు 35 వేల యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. నవంబర్‌లో 38 వేల యూనిట్లు, అక్టోబర్‌లో 32 వేల వరకు, సెప్టెంబర్‌లో 31 వేల యూనిట్లు విక్రయాలు జరిగాయి. దీంతో మార్కెట్‌లో ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ స్థిరమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది.

విభిన్న బ్యాటరీ ఎంపికలు, ఆకర్షణీయ ధరలు..

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 2.2 కిలోవాట్ నుంచి 5.3 కిలోవాట్ వరకు విభిన్న బ్యాటరీ ఎంపికలతో అందుబాటులో ఉంది. ప్రారంభ ధర లక్ష రూపాయల లోపే ఉండటం వినియోగదారులకు మరింత ఆకర్షణగా మారింది. టాప్ వేరియంట్ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 212 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది.

పనితీరు, ప్రత్యేకతలు..

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ స్కూటర్ గరిష్ట వేగం 75 నుంచి 82 కిలోమీటర్ల మధ్య ఉంటుంది. శక్తివంతమైన మోటార్‌తో కూడిన ఈ వాహనం నగర ప్రయాణాలకు అనువైనది. అధునాతన సాంకేతికతతో రూపొందించిన ఈ స్కూటర్ వినియోగదారులకు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తుంది.

ప్రత్యర్ధులకు ఇచ్చి పడేస్తుందిగా..

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ మార్కెట్‌లో ఇతర ప్రముఖ సంస్థల వాహనాలను వెనక్కి నెట్టింది. వినియోగదారుల అవసరాలకు తగ్గట్టు రూపొందించడం, ధరల పరంగా అందుబాటులో ఉండడం, మెరుగైన రేంజ్ వంటి అంశాలు దీని విజయానికి కారణమయ్యాయి.

ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో కొత్త రికార్డ్..

టీవీఎస్ ఐక్యూబ్ స్కూటర్ విజయం భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో కొత్త ఆశలను చూపిస్తోంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని సంస్థలు ఇలాంటి వినూత్న మోడళ్లను తీసుకురావడానికి ప్రేరణ పొందే అవకాశముంది.

