Best Selling Car in India: చరిత్ర సృష్టించిన మారుతి సుజుకి డిజైర్.. దేశంలోనే నంబర్ 1 కార్ గా రికార్డ్
Best Selling Car in India: భారత ఆటో మార్కెట్లో ఎస్యూవీల హవా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, మారుతి సుజుకి డిజైర్ తన ప్రత్యేక స్థానాన్ని మరింత బలపరుచుకుంది. 30 లక్షలకుపైగా యూనిట్ల విక్రయాలు నమోదు చేసి కొత్త రికార్డు సృష్టించింది. మైలేజ్, భద్రత, ఫీచర్ల కలయికతో కుటుంబాల మొదటి ఎంపికగా నిలుస్తున్న ఈ సెడాన్ ఇప్పుడు మరోసారి తన ఆధిపత్యాన్ని చాటింది.
Maruti Suzuki Dzire: మారుతి సుజుకి డిజైర్ భారత మార్కెట్లో మరో గొప్ప మైలురాయిని అందుకుంది. కంపెనీ అధికారిక సమాచారం ప్రకారం, డిజైర్ ఇప్పటికే 30 లక్షల (3 మిలియన్) ఉత్పత్తి మైలురాయిని 2024 డిసెంబర్లోనే దాటింది. ఇదే సమయంలో 2025 క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కార్లలో డిజైర్ అగ్రస్థానంలో నిలిచిందని ఆటో పరిశ్రమ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. 2025లో ఈ మోడల్ సుమారు 2.14 లక్షల యూనిట్ల డిస్పాచ్లు నమోదు చేసి తన మార్కెట్ బలాన్ని మరోసారి నిరూపించింది.
కొత్త మోడల్తో పెరిగిన క్రేజ్..
2024 నవంబర్లో మారుతి సుజుకి ఆల్-న్యూ డిజైర్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కొత్త డిజైన్, మెరుగైన ఇంటీరియర్, ఆధునిక టెక్నాలజీ ఫీచర్లతో వచ్చిన ఈ మోడల్ కొనుగోలుదారుల్ని ఆకట్టుకుంది. సెడాన్ సెగ్మెంట్పై ఆసక్తి తగ్గుతున్న తరుణంలో కూడా డిజైర్ తన సేల్స్ మొమెంటమ్ను నిలబెట్టుకోవడంలో ఈ కొత్త జనరేషన్ కీలక పాత్ర పోషించింది.
మైలేజ్లో డిజైర్ దూకుడు..
కొత్త డిజైర్ Z-సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తోంది. కంపెనీ, మార్కెట్ స్పెసిఫికేషన్ల ప్రకారం, పెట్రోల్ వేరియంట్ గరిష్ఠంగా 25.71 కిలోమీటర్లు ప్రతీ లీటర్ మైలేజ్ ఇవ్వగలదు. ఇదే కారులో CNG వేరియంట్ మరింత ఆర్థికంగా ఉండే ఎంపికగా నిలుస్తోంది. తక్కువ రన్నింగ్ కాస్ట్ కావాలనుకునే కుటుంబాలు, రోజువారీ ప్రయాణికుల కోసం ఇది మంచి ఆప్షన్గా మారింది.
ఫీచర్లు, భద్రతలోనూ బలమైన ప్యాకేజ్..
ఆల్-న్యూ డిజైర్లో ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, 9-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే వంటి ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భద్రత విషయానికి వస్తే, ఈ కారు భారత NCAPలో 5-స్టార్ రేటింగ్ పొందిన తొలి సెడాన్గా మారుతి సుజుకి పేర్కొంది. అలాగే Global NCAP వాలంటరీ టెస్టులో కూడా 5-స్టార్ అడల్ట్ ఆక్సుపెంట్ రేటింగ్ దక్కింది. 6 ఎయిర్బ్యాగులు, ESC, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లు దీనిపై వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని మరింత పెంచుతున్నాయి.
సెడాన్ సెగ్మెంట్లో డిజైర్ ఆధిపత్యం కొనసాగుతుందా?
SUVల ట్రెండ్ ఎంత పెరిగినా, ధర, మైలేజ్, విశ్వసనీయత, సర్వీస్ నెట్వర్క్ వంటి అంశాల్లో డిజైర్ ఇప్పటికీ బలమైన స్థానం నిలుపుకుంది. 30 లక్షలకుపైగా విక్రయాలు దాటిన ఈ మోడల్, భారత కుటుంబాల విశ్వాసాన్ని మరోసారి స్పష్టంగా చూపించింది.