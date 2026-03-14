Traffic Rules India: ఇలా కార్ డ్రైవ్ చేస్తే ఫైన్ వేస్తారా.. అసలు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయంటే..?
Traffic Rules India: లుంగీ-బనియన్ లేదా స్లిప్పర్స్ తో కార్ డ్రైవ్ చేస్తే ట్రాఫిక్ పోలీసులు జరిమానా వేస్తారని చాలా మంది నమ్ముతుంటారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ విషయం మీద ఎన్నో అపోహలు ప్రచారం అవుతున్నాయి. కానీ నిజంగా భారత ట్రాఫిక్ చట్టాలు ఏమంటున్నాయి? డ్రైవింగ్ సమయంలో దుస్తులు, ఫుట్వేర్పై అసలు ఎలాంటి నిబంధనలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
Traffic Rules India: కార్ డ్రైవ్ చేసే సమయంలో ప్రత్యేకమైన దుస్తులు ధరించాల్సిందే అనే భావన చాలా మందిలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా లుంగీ-బనియన్ లేదా సాధారణ క్యాజువల్ దుస్తులు వేసుకుని డ్రైవ్ చేస్తే ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఫైన్ వేస్తారనే ప్రచారం ఎక్కువగా వినిపిస్తుంది. అయితే చట్టపరంగా చూస్తే ఈ అభిప్రాయం పూర్తిగా తప్పు. భారతదేశంలో అమల్లో ఉన్న మోటార్ వెహికిల్ యాక్ట్ 1988 (Motor Vehicles Act 1988) ప్రకారం కార్ డ్రైవర్ కోసం ఎలాంటి డ్రెస్ కోడ్ నిబంధన లేదు.
లుంగీ-బనియన్లో డ్రైవ్ చేస్తే ఫైన్ పడుతుందా?
భారత ట్రాఫిక్ చట్టాల ప్రకారం మీరు ప్రైవేట్ కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నట్లయితే మీకు నచ్చిన దుస్తులు ధరించి డ్రైవ్ చేయవచ్చు. లుంగీ, బనియన్ లేదా సాధారణ క్యాజువల్ దుస్తులు వేసుకుని కార్ నడపడం చట్ట విరుద్ధం కాదు. ఈ కారణంతో ట్రాఫిక్ పోలీసులు మీపై జరిమానా విధించే అధికారం ఉండదు.
అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కమర్షియల్ వాహనాలు—ఉదాహరణకు బస్సులు, ట్రక్కులు లేదా ట్యాక్సీలు—నడిపే డ్రైవర్లకు యూనిఫాం నిబంధనలు ఉండవచ్చు.
స్లిప్పర్లతో డ్రైవింగ్ చేయడం చట్టబద్ధమేనా?
చెప్పులు లేదా స్లిప్పర్లతో కార్ డ్రైవ్ చేస్తే ఫైన్ పడుతుందని కూడా చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, చట్టపరంగా ఇది కూడా సరైన సమాచారం కాదు. 2019లో కేంద్ర రహదారి రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టంగా తెలిపింది—చెప్పులతో డ్రైవింగ్ చేసినందుకు జరిమానా విధించే నిబంధన కొత్త మోటార్ వెహికల్స్ చట్టంలో లేదని తెలిపింది.
అంటే, డ్రైవర్ ఫ్లిప్-ఫ్లాప్స్ లేదా స్లిప్పర్లు వేసుకుని కార్ నడిపినా అది చట్ట విరుద్ధం కాదు.
ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎప్పుడు ఫైన్ వేస్తారు?
దుస్తులు లేదా ఫుట్వేర్ కారణంగా జరిమానా విధించలేరు. కానీ ఇతర ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే మాత్రం ఫైన్ పడుతుంది.
ఉదాహరణకు:
సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవడం
మొబైల్ ఫోన్ ఉపయోగిస్తూ డ్రైవింగ్ చేయడం
అధిక వేగంతో వాహనం నడపడం
మద్యం సేవించి డ్రైవింగ్ చేయడం
ఈ రూల్స్ ఉల్లంఘిస్తే మాత్రం చట్టపరమైన చర్యలు తప్పవు.
డ్రైవింగ్లో భద్రతే ముఖ్యం..
చట్టం ప్రకారం ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకున్నా డ్రైవింగ్ చేయవచ్చు. అయినప్పటికీ భద్రత దృష్ట్యా సౌకర్యవంతమైన దుస్తులు, పాదరక్షలు ధరించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సరైన నియంత్రణ ఉండే షూస్ లేదా ఫుట్వేర్ ఉపయోగిస్తే బ్రేక్, యాక్సిలేటర్ను సులభంగా నియంత్రించవచ్చు.