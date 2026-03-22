Moon EV: ఫుల్ ఛార్జ్ తో 135 కిమీల మైలేజీ.. మార్కెట్ ను షేక్ చేస్తోన్న కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్..!
Moon EV: ఫుల్ ఛార్జ్తో 135 కిలోమీటర్ల ప్రయాణ సామర్థ్యం, 150 కిలోల లోడ్ మోయగల సామర్ధ్యంలో ఈ స్కూటర్ విడుదలైంది.
Moon EV: ఢిల్లీ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఒక ఎలక్ట్రిక్ వాహన సంస్థ “మూన్” అనే కొత్త స్కూటర్ను విడుదల చేసింది. ముఖ్యంగా వ్యాపార అవసరాల కోసం రూపొందించిన ఈ వాహనం, సరుకు రవాణా, ఫ్లీట్ నిర్వహణలో ఉపయోగపడేలా ప్రత్యేకంగా తయారైంది. దీని ధర సుమారు 80 వేల రూపాయలలోపే ఉంది.
శక్తివంతమైన బ్యాటరీ, మెరుగైన పనితీరు..
ఈ స్కూటర్లో 2.3 కిలోవాట్/ హవర్స్ సామర్థ్యమున్న లిథియం ఐరన్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాటరీ అమర్చారు. పూర్తిగా ఛార్జ్ చేసిన తర్వాత ఇది 135 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు. 1500 వాట్స్ పవర్ కలిగిన మోటార్తో ఇది గంటకు 50 కిలోమీటర్ల గరిష్ట వేగాన్ని అందిస్తుంది. ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయం ఉండటం వల్ల కేవలం 2 గంటల్లో 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.
భారీ లోడ్ సామర్థ్యం..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ప్రత్యేకతల్లో ప్రధానంగా 150 కిలోల వరకు సరుకు మోయగల సామర్థ్యం ఉంది. కూరగాయలు, పాలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు వంటి వస్తువులను రవాణా చేయడానికి ఇది ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలు, చిన్న వ్యాపారాలకు ఇది ఒక మంచి పరిష్కారంగా మారుతుంది.
ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్కు స్మార్ట్ ఫీచర్లు..
ఈ వాహనంలో ఆధునిక సాంకేతిక ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. టీఎఫ్టీ ప్రదర్శన వ్యవస్థతో పాటు టెలిమాటిక్స్ సదుపాయం అందించారు. దీంతో వాహన స్థానం, బ్యాటరీ స్థితి వంటి వివరాలను రియల్ టైమ్లో తెలుసుకోవచ్చు. ఫ్లీట్ నిర్వహణలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అన్ని స్థాయిల మార్కెట్లపై ఫోకస్..
ఈ స్కూటర్ను ప్రధానంగా మొదటి, రెండో, మూడో స్థాయి నగరాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించారు. చిన్న వ్యాపారాలు, డెలివరీ సేవల కోసం ఇది ఒక చౌకైన, సమర్థవంతమైన ఎంపికగా నిలుస్తోంది.
త్వరలో సాధారణ వినియోగదారులకు కొత్త మోడల్..
ఈ సంస్థ త్వరలో సాధారణ వినియోగదారుల కోసం కూడా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ను విడుదల చేయనుంది. ఆకర్షణీయమైన రూపకల్పన, మెరుగైన ఫీచర్లతో వచ్చే ఈ మోడల్ మార్కెట్లో పోటీని మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది.