Best Mileage Bike: ఒక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేస్తే 700 కిమీ.. ధర కూడా రూ. 75 వేల లోపే!

Best Mileage Bike: మధ్యతరగతి ప్రజలకు అదిరిపోయే వార్త. కేవలం రూ. 72,500 ధరతో, లీటరుకు 70-80 కిమీ మైలేజీనిచ్చే టీవీఎస్ స్టార్ సిటీ ప్లస్ బైక్ పూర్తి వివరాలు. ఒక్కసారి ఫుల్ ట్యాంక్ చేస్తే 700 కిమీ ప్రయాణం.

Published on: 11 March 2026 10:57 AM IST
Best Mileage Bike: పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరలతో సతమతమవుతున్న సామాన్యులకు టీవీఎస్ (TVS) సంస్థ ఒక గొప్ప ఊరటనిస్తోంది. అత్యుత్తమ బిల్డ్ క్వాలిటీ, కళ్లు చెదిరే మైలేజీతో ‘స్టార్ సిటీ ప్లస్’ (Star City Plus) బైక్‌ను మార్కెట్లో రారాజుగా నిలబెట్టింది. ముఖ్యంగా పల్లెటూరి గతుకుల రోడ్లపై ప్రయాణించే వారికి, నిత్యం సిటీ ట్రాఫిక్‌లో తిరిగే ఆఫీస్ ఉద్యోగులకు ఈ బైక్ ఒక వరం అని చెప్పొచ్చు.

ధర మరియు వేరియంట్లు:

టీవీఎస్ స్టార్ సిటీ ప్లస్ రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది:

డ్రమ్ బ్రేక్ వేరియంట్: సుమారు రూ. 72,500 (ఎక్స్-షోరూమ్).

డిస్క్ బ్రేక్ వేరియంట్: సుమారు రూ. 75,200 (ఎక్స్-షోరూమ్).

గ్రామాల్లో తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించే వారికి డ్రమ్ వేరియంట్ సరిపోతుండగా, సిటీలో మెరుగైన సేఫ్టీ కోరుకునే వారికి డిస్క్ బ్రేక్ వేరియంట్ ఉత్తమ ఎంపిక.





ఇంజిన్ మరియు పెర్ఫార్మెన్స్:

ఈ బైక్‌లో 109.7cc సింగిల్ సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు.

పవర్: 7,350 rpm వద్ద 8.08 bhp.

టార్క్: 4,500 rpm వద్ద 8.7 Nm.

టెక్నాలజీ: iGO అసిస్ట్ ఫీచర్ మరియు ETFi (Easy Torque First Ignition) టెక్నాలజీ వల్ల చలికాలంలో కూడా బైక్ సులభంగా స్టార్ట్ అవ్వడమే కాకుండా మైలేజీని కూడా పెంచుతుంది.




మైలేజీలో రారాజు:

స్టార్ సిటీ ప్లస్ ప్రధాన ఆకర్షణ దాని మైలేజీ. కంపెనీ లెక్కల ప్రకారం ఇది లీటరుకు 83 కిమీ వరకు మైలేజీ ఇస్తుంది. సాధారణ రోడ్లపై కూడా 70-75 కిమీ మైలేజీ పక్కాగా వస్తుంది. దీని 10 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్‌ను ఒక్కసారి ఫుల్ చేస్తే ఏకంగా 700 కిలోమీటర్లకు పైగా నిరంతరాయంగా ప్రయాణించవచ్చు.





ఆధునిక ఫీచర్లు:

తక్కువ ధరలో ఉన్నప్పటికీ ప్రీమియం ఫీచర్లను టీవీఎస్ అందించింది:

ఎల్ఈడీ (LED) హెడ్‌ల్యాంప్: రాత్రి వేళ ప్రయాణాలకు స్పష్టమైన వెలుతురు.

యూఎస్‌బీ (USB) పోర్ట్: ప్రయాణంలోనే ఫోన్ ఛార్జింగ్ చేసుకునే సదుపాయం.

సేఫ్టీ: ట్యూబ్‌లెస్ టైర్లు మరియు ఎస్బీటీ (SBT) బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ వల్ల గుంతల రోడ్లపై కూడా బైక్ స్కిడ్ అవ్వకుండా సురక్షితంగా ఉంటుంది.

కేవలం 115 కిలోల బరువుండటం వల్ల ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా మలుపులు తిప్పవచ్చు. తక్కువ ఎత్తు ఉన్నవారు కూడా సౌకర్యవంతంగా నడిపేలా 785mm సీటు ఎత్తును రూపొందించారు.

