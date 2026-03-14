Best Design Cars India: మెర్సిడెస్, ఆడి రేంజ్ డిజైన్.. లగ్జరీ కార్లకు చుక్కలు చూపిస్తున్న 5 బెస్ట్ బడ్జెట్ కార్లు ఇవే..!
Best Design Cars India: ఇప్పటి ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో కేవలం మైలేజ్ మాత్రమే కాదు, కార్ డిజైన్ కూడా వినియోగదారుల ఎంపికలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రోడ్డుపై వెళ్లేటప్పుడు ప్రత్యేకంగా కనిపించే స్టైలిష్ కార్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో కూడా కొన్ని కార్లు ప్రీమియం లుక్తో కస్టమర్లను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
Best Design Cars India: కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరకు కార్ కొనేటప్పుడు మైలేజ్, ధర వంటి అంశాలే ప్రధానంగా ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు వినియోగదారులు డిజైన్, స్టైల్, రోడ్ ప్రెజెన్స్ వంటి అంశాలకూ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. దీంతో కంపెనీలు కూడా బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లోనే ప్రీమియం లుక్ ఉన్న కార్లను మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం కొన్ని కార్లు తమ ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో ఖరీదైన కార్లకు కూడా గట్టి పోటీ ఇస్తున్నాయి.
టాటా పంచ్ (Tata Punch): టాటా పంచ్ మార్కెట్లో “చిన్న హారియర్” అనే ఇమేజ్తో మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఎత్తైన బోనెట్, స్ప్లిట్ హెడ్ల్యాంప్ డిజైన్ ఈ కార్ను పెద్ద SUVల తరహాలో కనిపించేలా చేస్తాయి. తక్కువ ధరలో వచ్చినప్పటికీ డిజైన్, ఫినిషింగ్ విషయంలో కంపెనీ ఎలాంటి రాజీ పడలేదు. అందుకే ఇది బడ్జెట్ కార్లలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది.
రెనాల్డ్ కైగర్ (Renault Kiger): డిజైన్ విషయంలో రెనాల్ట్ కైగర్ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. కూపే స్టైల్ డిజైన్, ట్రై-ఆక్టా LED హెడ్లైట్లు దీనికి ఆధునిక, స్పోర్టీ లుక్ ఇస్తాయి. దూరం నుంచి చూసినప్పుడు ఈ కార్ ఒక ప్రీమియం క్రాస్ఓవర్ SUVలా కనిపిస్తుంది. మస్క్యులర్ బాడీ, ఎయిరోడైనమిక్ ఆకృతి దీనిని మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తాయి.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ (Hyundai Exter): హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ మైక్రో SUV సెగ్మెంట్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో ఉన్న బాక్సీ డిజైన్, “H” ఆకారంలో LED సిగ్నేచర్ లైట్లు దీనికి ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇస్తాయి. ఫ్రంట్ డిజైన్, రూఫ్ రైల్స్, షార్ప్ కట్స్ ఈ కార్ను నగర రోడ్లపై చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేస్తున్నాయి.
టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon): టాటా మోటార్స్ రూపొందించిన నెక్సాన్ డిజైన్ పరంగా కొత్త ట్రెండ్ను సృష్టించింది. కర్వ్డ్ రూఫ్లైన్, ఫ్యూచరిస్టిక్ LED లైట్ సెటప్ దీనికి ప్రీమియం SUV లుక్ ఇస్తాయి. ఈ కార్ ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్ చాలా నాణ్యతతో రూపొందించారు. సాధారణంగా రూ.20–25 లక్షల కార్లలో కనిపించే ఫీచర్లు ఇందులో కూడా కనిపిస్తాయి.
మారుతీ సుజుకి స్విఫ్ట్ (Maruti Suzuki Swift): మారుతి స్విఫ్ట్ భారత యువతలో ఎన్నో సంవత్సరాలుగా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన కార్. 2026 మోడల్ స్పోర్టీ, షార్ప్ డిజైన్తో మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది. స్లీక్ హెడ్లైట్లు, మస్క్యులర్ బంపర్, ప్రత్యేకమైన అలాయ్ వీల్స్ దీనికి యూరోపియన్ హ్యాచ్బ్యాక్ తరహా లుక్ ఇస్తాయి. దీంతో ఈ కార్ రోడ్డుపై బలమైన రోడ్ ప్రెజెన్స్ను చూపిస్తుంది.
డిజైన్తోనే మార్కెట్లో డిమాండ్..
ఈ కార్లు కేవలం పనితీరు లేదా మైలేజ్ కారణంగా మాత్రమే కాకుండా తమ ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ వల్ల కూడా వినియోగదారుల మధ్య భారీ డిమాండ్ సంపాదించాయి. బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం లుక్ కోరుకునే వారికి ఇవి ఉత్తమ ఎంపికలుగా నిలుస్తున్నాయి.