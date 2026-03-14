Daily Horoscope: ఈ 3 రాశులవారికి అద్భుతమైన అదృష్టం.. ఇక డబ్బే డబ్బు!
Daily Horoscope: మార్చి 14, 2026 నాటి నేటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి ఈరోజు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి. మీ ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం , ఆర్థిక విషయాల అంచనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మేషం
ఈ రోజు మీకు సానుకూలంగా ఉంటుంది. పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థికంగా కొంత పురోగతి కనిపిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
వృషభం
ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలి. వృత్తిపరంగా సహోద్యోగుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
మిథునం
సృజనాత్మక పనులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. స్నేహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి.
కర్కాటకం
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఓపికతో పనులు పూర్తి చేయడం మంచిది. ఆవేశానికి దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన రోజు.
సింహం
ఉత్సాహంగా పనులను పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడవచ్చు.
కన్య
పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. సమయపాలన పాటించడం చాలా అవసరం. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రశాంతత కోసం ధ్యానం చేయండి.
తుల
భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు పెద్దల సలహా తీసుకోండి.
వృశ్చికం
మీ ధైర్యంతో సమస్యలను అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. విద్యార్థులకు ఇది శుభప్రదమైన రోజు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి.
ధనుస్సు
మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, అవి భవిష్యత్తులో లాభిస్తాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా ఉంటారు.
మకరం
పనిలో ఏకాగ్రత ముఖ్యం. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
కుంభం
వృత్తిపరంగా ప్రశంసలు అందుకుంటారు. స్నేహితుల నుంచి సాయం అందుతుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం కొంత నిరీక్షించాల్సి రావచ్చు. శుభవార్తలు వింటారు.
మీనం
ఈ రోజు మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంది. చేపట్టిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
గమనిక: జ్యోతిష్యం అనేది కేవలం అంచనా మాత్రమేనని, మీ వ్యక్తిగత ప్రయత్నం మరియు సరైన నిర్ణయాలే మీ జీవితాన్ని తీర్చిదిద్దుతాయని గుర్తుంచుకోండి.