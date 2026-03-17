Daily Horoscope: మంగళవారం రాశిఫలాలు..అదృష్టం ఈ రాశులదే..!

Naresh.k
Published on: 17 March 2026 8:10 AM IST
Daily Horoscope: మార్చి 17, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు. మీ అదృష్టం, ఆరోగ్యం , ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.

మేషం:

ఈరోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆలోచించడం మంచిది.

వృషభం:

వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. సహోద్యోగులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం అవసరం.

మిథునం:

అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. మిత్రుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో లాభదాయకంగా ఉంటాయి.

కర్కాటకం:

శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం.

సింహం:

ధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు సూచిస్తున్నాయి. సంతాన సంబంధిత విషయాల్లో సంతోషం కలుగుతుంది.

కన్య:

పనుల్లో కొంత జాప్యం కలిగినా చివరకు విజయవంతం అవుతారు. మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోని వారికి కలిసి వచ్చే సమయం.

తుల:

ఆర్థిక లావాదేవీల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఎవరికీ హామీలు ఇవ్వకండి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోవడం మేలు.

వృశ్చికం:

నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. కార్యాలయాల్లో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కుతాయి. వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.

ధనుస్సు:

మనోధైర్యంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి. భార్యాభర్తల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు.

మకరం:

అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. పోటీ పరీక్షల్లో విద్యార్థులు రాణిస్తారు. ఆశించిన ఆదాయం లభిస్తుంది. గృహ నిర్మాణ పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది.

కుంభం:

ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉండండి. పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. యోగా, ధ్యానం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

మీనం:

అదృష్టం వరిస్తుంది. రావాల్సిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. బంధువుల రాకతో ఇంట్లో సందడి నెలకొంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం మీ సొంతం.

గమనిక: ఇవి సాధారణ రాశి ఫలాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

Related Stories
