Daily Horoscope: మాళవ్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఈరోజు ధనయోగం పక్కా..!
Daily Horoscope: మార్చి 20, 2026 (శుక్రవారం) నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి వృత్తి, వ్యాపార, ఆరోగ్య , ఆర్థిక పరంగా ఈరోజు ఎలా ఉండబోతుందో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మేషం
ఈరోజు మీకు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం.
వృషభం
ఆర్థికంగా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది. వృత్తిపరంగా పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఓపికతో వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
మిథునం
మీరు అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. మిత్రుల నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు చేసే సూచనలు ఉన్నాయి.
కర్కాటకం
ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించండి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, సంయమనం పాటించండి. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
సింహం
ఈరోజు మీకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. నిరుద్యోగులకు కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేయండి.
కన్య
పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం వేళ ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
తుల
వ్యాపారస్తులకు లాభదాయకమైన రోజు. విద్యార్థులు చదువులో రాణిస్తారు. బంధువుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడంతో మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది.
వృశ్చికం
కోపాన్ని నియంత్రించుకోవడం అవసరం. అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉండండి. వృత్తిపరంగా మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది కానీ పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
ధనుస్సు
ఈరోజు మీకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. సంతానం నుండి మంచి వార్తలు వింటారు. దైవ ప్రార్థన వల్ల మానసిక బలం చేకూరుతుంది.
మకరం
పని పట్ల అంకితభావం మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. గృహ సంబంధిత పనులు పూర్తవుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. అనవసరమైన ఆందోళనలను పక్కన పెట్టండి.
కుంభం
సృజనాత్మక పనుల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విదేశీ యత్నాలు ఫలిస్తాయి. సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. ఆర్థికంగా నిలకడగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి.
మీనం
బంధుమిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. పాత బాకీలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది. వృత్తిలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. మీ ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చడానికి ఇది సరైన సమయం.
గమనిక: ఇవి సాధారణ రాశి ఫలాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు