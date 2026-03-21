Today Horoscope: శనివారం నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ..ఈ రాశి వారికి అదృష్టమే అదృష్టం

Today Horoscope 21 March 2026: మార్చి 21, 2026 శనివారం నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Naresh.k
Published on: 21 March 2026 7:50 AM IST
మార్చి 21, 2026 (శనివారం) నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటకం, సింహం, కన్య, తుల, వృశ్చికం, ధనుస్సు, మకరం, కుంభం ,మీన రాశుల వారికి ఈ రోజు వృత్తి, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, ఆర్థికంగా ఎలా ఉండబోతుందో పూర్తి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మేషం

ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, మీ పట్టుదలతో పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరంగా ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయాన్ని గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

వృషభం

ఈ రోజు మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంది. పాత బాకీలు వసూలు అవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరే సూచనలు ఉన్నాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. ఆరోగ్యం పట్ల కొంచెం శ్రద్ధ వహించండి.

మిథునం

మిత్రుల సహాయంతో పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది. విద్యార్థులు చదువుపై ఏకాగ్రత వహించాలి.

కర్కాటకం

ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికీ, చివరకు విజయం సాధిస్తారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన చర్చలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

సింహం

ఈ రోజు మీకు ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొత్త పెట్టుబడులకు ఈ రోజు అనుకూలం.

కన్య

వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మీకు మేలు చేస్తాయి.

తుల

ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర ప్రయాణాలు నివారించండి. వృత్తి రీత్యా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవ్వవచ్చు, కానీ మీ తెలివితేటలతో వాటిని అధిగమిస్తారు. పెద్దల సలహాలు పాటించడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది.

వృశ్చికం

ఈ రోజు మీకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. సంతానం నుండి శుభవార్తలు వింటారు. విదేశీ యాన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.

ధనుస్సు

రాజకీయ , సామాజిక రంగాల్లో ఉన్న వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించి కొత్త ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల పట్ల చర్చలు జరుగుతాయి. రుణ సమస్యల నుండి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది.

మకరం

శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి లేదా స్థానచలనం ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

కుంభం

ఈ రోజు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మానసిక ఆందోళన కలిగించే సంఘటనలు ఎదురవ్వవచ్చు. ఆదాయం కంటే ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎవరికీ హామీలు ఇవ్వకండి. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.

మీనం

వ్యాపారస్తులకు అదృష్టం కలిసివస్తుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఇష్ట దైవ ప్రార్థన శుభప్రదం.

గమనిక: ఇవి సాధారణ ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం, గ్రహ గతుల ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

