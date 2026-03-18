Simha Rashi Ugadi Rasi Phalalu 2026-27: సింహ రాశి వారికి ఈ ఏడాది ఎలా ఉంటుంది? ఉగాది ఫలితాలు తెలుసుకోండి!
సింహ రాశి వారికి ఉగాది 2026-27లో గురు, శని, రాహు, కేతు ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? ఆదాయం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపార ఫలితాలు తెలుసుకోండి.
సింహ రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉండబోతోంది?
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో సింహ రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. గురు ప్రభావంతో ప్రారంభంలో అనుకూల పరిస్థితులు కనిపించినా, శని, రాహు, కేతు ప్రభావంతో మధ్యలో సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థిక పరిస్థితి
ఉగాది నుంచి జూన్ 2 వరకు ఆదాయం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో చేసిన ప్రయత్నాలకు మంచి ఫలితాలు దక్కే అవకాశముంది. అయితే జూన్ తర్వాత ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. డబ్బు సేవ్ చేయడంలో కొంత కష్టం ఉండొచ్చు.
కుటుంబ జీవితం
శని ప్రభావంతో కుటుంబంలో చిన్న చిన్న విభేదాలు రావచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. బుధుడి ప్రభావంతో కొంత ఉపశమనం లభించవచ్చు.
శని ప్రభావం
శని కారణంగా ఆరోగ్య సమస్యలు, సంబంధాల్లో ఒత్తిడి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. శత్రువుల నుంచి ఆటంకాలు రావచ్చు. శనివారం ఉపవాసం, శని శాంతి పూజలు చేయడం మంచిదిగా భావిస్తున్నారు.
రాహు ప్రభావం
రాహు ప్రభావంతో వైవాహిక జీవితంలో విభేదాలు రావచ్చు. తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కేతు ప్రభావం
కేతు ప్రభావంతో మానసిక ప్రశాంతత తగ్గవచ్చు. పిల్లల విషయంలో ఆందోళనలు పెరగవచ్చు. డిసెంబర్ తర్వాత పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
విద్యా రంగం
జూన్ 2 వరకు విద్యార్థులకు అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉన్నత విద్య కోసం ప్రయత్నించే వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. తర్వాత కొంత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.
వ్యాపారం & కెరీర్
వ్యాపారంలో నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయంలో జాగ్రత్త అవసరం. జూన్ తర్వాత కొంత అనుకూల పరిస్థితులు వస్తాయి. అనవసరమైన రిస్క్ తీసుకోకపోవడం మంచిది.
ఆరోగ్యం
సంవత్సరం మొత్తం ఆరోగ్యంలో హెచ్చు తగ్గులు ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రత్యేకంగా రాహు, శని ప్రభావం వల్ల జాగ్రత్త అవసరం.
ప్రేమ జీవితం
ప్రేమలో ప్రారంభంలో మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. తర్వాత చిన్న చిన్న సమస్యలు రావచ్చు. సహనం అవసరం.
పాటించాల్సిన పరిహారాలు
ఆదివారం వానరులకు బెల్లం ఇవ్వాలి
ప్రతి నెల నాలుగో శనివారం బొగ్గు నీటిలో వదలాలి
పాలు కలిపిన నీటితో స్నానం చేయాలి
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్రం, పంచాంగం మరియు సాధారణ విశ్వాసాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వ్యక్తిగత జాతకానికి అనుగుణంగా ఫలితాలు మారవచ్చు.