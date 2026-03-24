Ram Navami 2026: శ్రీరామ నవమి 2026 ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. మీరూ ఉన్నారా?

Home రాశి ఫలాలుRam Navami 2026: శ్రీరామ నవమి 2026 ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. మీరూ ఉన్నారా?

శ్రీరామ నవమి 2026 సందర్భంగా అరుదైన యోగాలు ఏర్పడి కన్య, తుల, మకర, మీన రాశులకు శుభఫలితాలు కలగనున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Ramya Vegirouthu
Published on: 24 March 2026 5:43 PM IST
X

Ram Navami 2026: హిందూ సంప్రదాయంలో ముఖ్యమైన పండుగలలో ఒకటైన శ్రీరామ నవమి ఈ ఏడాది మార్చి 27న జరుపుకోనున్నారు. ఈ సందర్భంగా మధ్యాహ్నం అభిజిత్ లగ్నంలో శ్రీరామ-సీతల కళ్యాణం నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది.

ఈసారి శ్రీరామ నవమి శుక్రవారం రావడం ప్రత్యేకతగా భావిస్తున్నారు. అలాగే పారిజాత యోగం, త్రిగ్రహ యోగాలు ఒకేసారి ఏర్పడటంతో ఇది అరుదైన సమయంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ఈ యోగాల ప్రభావం అన్ని రాశులపై ఉండనున్నప్పటికీ, కొన్ని రాశులకు ప్రత్యేకంగా శుభఫలితాలు కలగనున్నాయని చెబుతున్నారు.

కన్య రాశి:

శ్రీరామ నవమి నుంచి చేసే ప్రతి పనిలో విజయాలు సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అనుకున్న డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.

తుల రాశి:

శని, రాహు ప్రభావం తగ్గి శుభయోగాలు కలుగుతాయి. గౌరవం పెరుగుతుంది. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయం చేస్తారు. ఆస్తి లాభాలు, వాహన యోగం ఉంటుంది. కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.

మకర రాశి:

మార్చి 27 నుంచి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభమవుతాయి. విదేశీ అవకాశాలు కలుగుతాయి. గౌరవం పెరుగుతుంది. రాజకీయాల్లో రాణించే అవకాశం ఉంది. సోదరులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందుతారు.

మీన రాశి:

ఈ యోగంతో మంచి పెళ్లి సంబంధం కుదురుతుంది. కోరుకున్న వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో విజయం సాధిస్తారు. భూమి సంబంధిత సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థికంగా మెరుగుదల ఉంటుంది.


గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య విశ్వాసాలు, సాధారణ అంచనాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత ఫలితాలు మారవచ్చు. దీనికి మేము బాధ్యత వహించము.

Ram Navami 2026Sri Rama Navami datelucky zodiac signs Telugu
Next Story
Related Stories
VIEW ALL

ఎక్కువగా చదివింది

VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X