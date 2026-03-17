Mithuna Rashi Ugadi Rasi Phalalu 2026-27: మిథున రాశి వారికి ఈ ఏడాది సక్సెస్ యోగం.. అవకాశాలు వరుసగా!
ఉగాది 2026లో మిథున రాశి వారికి గురు, రాహు, శని, కేతు ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? ఆదాయం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం ఫలితాలు తెలుసుకోండి.
Mithuna Rashi Ugadi Rasi Phalalu 2026-27: హిందూ పంచాంగం ప్రకారం మార్చి 19, 2026న ప్రారంభమయ్యే శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం మిథున రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇవ్వబోతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ కాలంలో గురు, రాహు, శని, కేతు గ్రహాల సంచారం ప్రభావం జీవితం యొక్క పలు రంగాలపై కనిపించే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మిథున రాశికి బుధుడు అధిపతి. 2026 మార్చి 19 నుంచి 2027 ఏప్రిల్ 6 వరకు గురు ప్రభావం కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే జూన్ నుంచి ఆగస్టు మధ్య ఆరోగ్యం, ఆర్థిక విషయాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఆదాయం – ఖర్చులు
ఈ సంవత్సరంలో మిథున రాశి వారికి
ఆదాయం – 08, వ్యయం – 11గా సూచించబడింది.
సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఖర్చులు అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా జూన్ 2 వరకు గురు స్థానం కారణంగా ఆర్థిక ఒత్తిడి కనిపించవచ్చు. అయితే రాహు, కేతు సంచారం వల్ల అనవసర ఖర్చులు తగ్గి పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగుపడే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కుటుంబ జీవితం
ఈ ఏడాది మిథున రాశి వారికి
రాజపూజ్యం – 01, అవమానం – 07గా సూచించబడింది.
ఉగాది తర్వాత గురు ప్రభావంతో కుటుంబంలో సానుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
జూన్ వరకు మిశ్రమ ఫలితాలు
అక్టోబర్ వరకు అనుకూల పరిస్థితులు
డిసెంబర్ తర్వాత కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే సూచనలు
కార్యాలయ ఒత్తిడి కారణంగా కుటుంబానికి సమయం కేటాయించడం కష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది.
శని ప్రభావం
శని ప్రభావం ఈ ఏడాది కొంత అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
రాజకీయాల్లో ఉన్నవారికి అవకాశాలు
సమాజంలో గౌరవం పెరగడం
విద్యార్థులకు మంచి ఫలితాలు
ఈ రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఏలినాటి శని ప్రభావం ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
రాహు ప్రభావం
డిసెంబర్ 4, 2026 వరకు రాహు ప్రభావం అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత
ఖర్చులు పెరగడం
ధన నష్టం
ఒత్తిడి
ఎదురయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి. రాహు దోషం ఉన్నవారు శాంతి చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
కేతు ప్రభావం
కేతు ప్రభావం మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు.
డిసెంబర్ 4 వరకు లాభాలు, ముఖ్యంగా భూ సంబంధ విషయాల్లో ప్రయోజనాలు కనిపించవచ్చు.
ఆ తర్వాత ఖర్చులు, ఆరోగ్య సమస్యలు పెరగవచ్చని అంచనా.
విద్యా రంగం
విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
జూన్ వరకు గురు ప్రభావంతో చదువులో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించే అవకాశం ఉంది.
జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు కష్టపడి చదివితే మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వ్యాపారం
వ్యాపార రంగంలో మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపించవచ్చు.
శని ప్రభావంతో కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది.
అయితే జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు గురు ప్రభావంతో వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం
ఆరోగ్య పరంగా ఈ సంవత్సరం మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు.
జూన్ వరకు జాగ్రత్త అవసరం.
ఆ తర్వాత పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
నిపుణులు
సరైన ఆహారం
వ్యాయామం
పాటించాలని సూచిస్తున్నారు.
ప్రేమ జీవితం
ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల పరిస్థితులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ప్రేమ వివాహం కోసం ప్రయత్నించే వారికి అనుకూల సమయం రావచ్చు.
అయితే శని ప్రభావంతో కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
పాటించాల్సిన పరిహారాలు
గోమాతకు పూజ చేయడం
ఆలయ దర్శనం
అంధులకు భోజనం పెట్టడం
అన్నదానం చేయడం
గమనిక: ఈ వివరాలు మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.