Mesha Rashi Ugadi 2026: మేష రాశి వారికి గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?

మేష రాశి వారికి ఉగాది 2026 నుంచి గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది? గురు, శని, రాహు, కేతు సంచారంతో ఆదాయం, ఆరోగ్యం, కుటుంబం, ప్రేమ జీవితంలో వచ్చే మార్పులు ఏమిటో తెలుసుకోండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 16 March 2026 4:22 PM IST
Mesha Rashi Ugadi 2026
Mesha Rashi Ugadi 2026: మేష రాశి వారికి గ్రహాల ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోంది?

Mesha Rashi Ugadi 2026 : తెలుగు నూతన సంవత్సరం ఉగాది 2026 ప్రారంభం కావడానికి కేవలం కొన్ని రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఈసారి మార్చి 19, 2026న ప్రారంభమయ్యే శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం మేష రాశి వారికి కొన్ని ఆశాజనక మార్పులు, కొన్ని సవాళ్లు తీసుకురానుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గురు, రాహు, శని, కేతు గ్రహాల సంచారం కారణంగా ఉద్యోగం, ఆదాయం, కుటుంబ జీవితం, ఆరోగ్యం వంటి అంశాలపై ప్రభావం కనిపించే అవకాశం ఉంది.

గురు గ్రహ ప్రభావం: అవకాశాల కాలం

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మేష రాశికి కుజుడు అధిపతి.

19 మార్చి 2026 నుంచి 6 ఏప్రిల్ 2027 వరకు గురు గ్రహ ప్రభావం కొంతవరకు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

ప్రత్యేకంగా మే 31 తర్వాత కొన్ని శుభయోగాలు ఏర్పడే సూచనలు ఉన్నాయి.

ఈ సమయంలో

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలు

విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో విజయాలు

సమాజంలో గౌరవం, గుర్తింపు పెరగడం

వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

అయితే శని, కేతు ప్రభావం కారణంగా కొన్ని ఆటంకాలు కూడా ఎదురయ్యే అవకాశముంది.

ఆదాయం – ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయి?

ఈ సంవత్సరం మేష రాశి వారికి

ఆదాయం – 11

వ్యయం – 05గా సూచించబడింది.

ఉగాది తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితులు గతం కంటే మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. అయితే శని 12వ స్థానంలో ఉండటం వల్ల ఆర్థిక విషయాల్లో కష్టపడి సంపాదించాల్సి రావొచ్చు.

ఇక గురు ప్రభావం సుమారు 7 నెలలు, రాహు ప్రభావం దాదాపు 11 నెలలు ఉండటం వల్ల ఆదాయం పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.

కానీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

కుటుంబ జీవితం

తెలుగు నూతన సంవత్సరంలో మేష రాశి వారికి

రాజపూజ్యం – 02,

అవమానం – 04గా సూచించబడింది.

ఉగాది తర్వాత కుటుంబంలో చిన్న చిన్న విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

జూన్ వరకు గురు మూడో స్థానంలో ఉండటం వల్ల కుటుంబ వాతావరణం కొంత సానుకూలంగా ఉండొచ్చు.

అయితే తరువాత పరిస్థితులు కొంత మారే అవకాశం ఉంది.

శని ప్రభావం

ఈ ఏడాది మేష రాశి వారికి ఏలినాటి శని ప్రభావం మొదటి దశ కొనసాగుతుంది.

దీని వల్ల

కోర్టు వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు

ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి

కార్యాలయంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు

ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం శనికి తైలాభిషేకం చేయడం, శని శాంతి పూజలు చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

రాహువు అనుకూల ప్రభావం

ఈ ఏడాది రాహువు అనుగ్రహం మేష రాశి వారికి కొంత సహకరించే సూచనలు ఉన్నాయి.

దీని వల్ల

శుభకార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశాలు

తీర్థయాత్రలు పూర్తి కావడం

పూర్వీకుల ఆస్తి సమస్యలు పరిష్కారం కావడం

వంటి ప్రయోజనాలు లభించవచ్చు.

ప్రత్యేకంగా డిసెంబర్ 2026 నుంచి మార్చి 2027 వరకు రాహువు లాభస్థానంలో సంచారం చేయడం మంచి సూచనగా భావిస్తున్నారు.

విద్యా రంగంలో పరిస్థితులు

ఉగాది తర్వాత విద్యార్థులకు ప్రారంభంలో కొంత ఒత్తిడి ఉండొచ్చు.

ఏకాగ్రత తగ్గే అవకాశం ఉంది.

అయితే జూన్ మొదటి వారం తర్వాత గురు ప్రభావంతో ఉన్నత విద్యకు సంబంధించిన అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

ప్రత్యేకంగా జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు పరిశోధన విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం.

వ్యాపారులకు ఎలా ఉంటుంది?

మేష రాశి వ్యాపారులకు ఈ ఏడాది మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపించవచ్చు.

కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా, కష్టపడితే మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశం ఉంది.

ప్రత్యేకంగా మే 17 నుంచి అక్టోబర్ 9 మధ్య వ్యాపారంలో మెరుగైన అవకాశాలు కనిపించవచ్చు.

విదేశీ వ్యాపారాలకు కూడా అనుకూల పరిస్థితులు ఉండొచ్చు.

ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త

ఈ ఏడాది ఆరోగ్య పరంగా మేష రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

సంభవించే సమస్యలు:

నిద్రలేమి

కాళ్ల నొప్పులు

గుండె సంబంధిత సమస్యలు

ప్రత్యేకంగా ఏప్రిల్, మే, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ నెలల్లో జాగ్రత్త అవసరం.

ప్రేమ జీవితం

ప్రేమ జీవితంలో ప్రారంభంలో కొన్ని సమస్యలు రావచ్చు.

జూన్ 2 వరకు సంబంధాల్లో ఒత్తిడి కనిపించవచ్చు.

అయితే నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో గురు ప్రభావంతో పరిస్థితులు మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.

ఈ కాలంలో వివాహానికి సంబంధించిన విషయాలు ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

పాటించాల్సిన పరిహారాలు

జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్న కొన్ని పరిహారాలు:

శివుడు, హనుమంతుడికి క్రమం తప్పకుండా పూజలు చేయాలి

మూడు నెలలకు ఒకసారి కన్య పూజ చేయడం మంచిది

ఆలయంలో పాలు, చక్కెర దానం చేయాలి

గమనిక: పై వివరాలు మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. వీటికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

