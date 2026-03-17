Karkataka Rashi Ugadi Rasi Phalalu 2026-27: కర్కాటక రాశి వారికి గురు అనుగ్రహం.. శుభ కాలం ప్రారంభం!
ఉగాది 2026లో కర్కాటక రాశి వారికి గురు, శని, రాహు, కేతు ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? ఆదాయం, ఆరోగ్యం, కుటుంబం, వ్యాపారం ఫలితాలు తెలుసుకోండి.
Karkataka Rashi Ugadi Rasi Phalalu 2026-27: హిందూ పంచాంగం ప్రకారం మార్చి 19, 2026న ప్రారంభమయ్యే శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం కర్కాటక రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇవ్వబోతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది గురు, శని, రాహు, కేతు గ్రహాల సంచారం కారణంగా జీవితం యొక్క పలు రంగాల్లో మార్పులు కనిపించే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కర్కాటక రాశికి చంద్రుడు అధిపతి. 2026 మార్చి 19 నుంచి 2027 ఏప్రిల్ 6 వరకు గురు గ్రహ ప్రభావం వల్ల కొంతవరకు శుభ ఫలితాలు లభించే అవకాశముందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా జూన్ తర్వాత పరిస్థితులు మరింత అనుకూలంగా మారే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఆదాయం – ఖర్చులు
ఈ సంవత్సరంలో కర్కాటక రాశి వారికి
ఆదాయం – 02, వ్యయం – 11గా సూచించబడింది.
సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఖర్చులు అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే జూన్ 2 వరకు గురు లాభ స్థానంలో ఉండటం వల్ల అనూహ్య ధనలాభాలు పొందే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బకాయిలు తిరిగి రావడం వంటి ప్రయోజనాలు కూడా కలిగే అవకాశం ఉంది.
కుటుంబ జీవితం
ఈ ఏడాది కర్కాటక రాశి వారికి
రాజపూజ్యం – 04, అవమానం – 07గా సూచించబడింది.
ఉగాది తర్వాత కుటుంబంలో మిశ్రమ పరిస్థితులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
జూన్ వరకు శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు
అక్టోబర్ వరకు మిశ్రమ ఫలితాలు
ఆ తర్వాత కొన్ని చిన్న సమస్యలు
గురు ప్రభావంతో కుటుంబంలో కొంత సానుకూలత కనిపించవచ్చు.
శని ప్రభావం
శని ప్రభావం కారణంగా కొంత ఒత్తిడి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
పెద్దల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం
ఆర్థిక ఒత్తిడి
వివాహ ప్రయత్నాల్లో ఆలస్యం
అయితే శని శాంతి పూజలు చేయడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావం తగ్గే అవకాశం ఉందని సూచిస్తున్నారు.
రాహు ప్రభావం
రాహు ప్రభావం ఈ ఏడాది జాగ్రత్త అవసరమని సూచిస్తోంది.
పనుల్లో ఆటంకాలు
శత్రువుల నుంచి ఇబ్బందులు
ఆరోగ్య సమస్యలు
రాహు దోషం ఉన్నవారు శాంతి చేయడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కేతు ప్రభావం
కేతు ప్రభావంతో ఖర్చులు పెరగడం, ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
ప్రత్యేకంగా డిసెంబర్ వరకు ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి.
విద్యా రంగం
విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరం మిశ్రమ ఫలితాలు కనిపించవచ్చు.
జూన్ వరకు కొంత ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండొచ్చు.
అయితే జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు గురు అనుగ్రహంతో పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశం ఉంది.
వ్యాపారం
వ్యాపార రంగంలో గత ఏడాదితో పోలిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు రావచ్చు.
అయితే మధ్యలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఏప్రిల్ నెలలో పెట్టుబడులు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఆరోగ్యం
ఆరోగ్య పరంగా ఈ సంవత్సరం మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు.
జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఆరోగ్యం మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
డిసెంబర్ తర్వాత మళ్లీ జాగ్రత్త అవసరం.
ప్రేమ జీవితం
ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల పరిస్థితులు ఉండే అవకాశం ఉంది.
అయితే కొంత సహనం అవసరం.
శని ప్రభావం కారణంగా చిన్న ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
పాటించాల్సిన పరిహారాలు
కుంకుమ తిలకం ధరించడం
ఆలయ దర్శనం
కొబ్బరికాయలు ప్రవహించే నీటిలో వేయడం
వెండి వస్తువు దగ్గర ఉంచుకోవడం
గమనిక: పై వివరాలు మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు.