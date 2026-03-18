Kanya Rashi Ugadi Rasi Phalalu 2026-27: కన్య రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం గురు, శని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
కన్య రాశి వారికి ఉగాది 2026-27లో గురు అనుకూలం, శని ప్రభావంతో మిశ్రమ ఫలితాలు. ఆదాయం, ఆరోగ్యం, కుటుంబంపై పూర్తి విశ్లేషణ.
శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో కన్య రాశి వారికి గురు, శని, రాహు, కేతు గ్రహాల ప్రభావంతో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండనున్నాయి. మార్చి 19, 2026 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో గురు అనుకూలంగా ఉండి శుభ ఫలితాలు ఇస్తాడు.
ఆర్థిక పరిస్థితి
కన్య రాశి వారికి ఆదాయం కంటే ఖర్చులు కొంత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. జూన్ 2 వరకు గురు ప్రభావంతో కొంత పొదుపు చేయగలుగుతారు. అయితే అక్టోబర్ తర్వాత ఆర్థిక ఒత్తిడి పెరగవచ్చు.
కుటుంబ జీవితం
కుటుంబ జీవితంలో పెద్ద సమస్యలు లేకపోయినా, శని ప్రభావంతో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. సంబంధాలలో జాగ్రత్త అవసరం.
శని ప్రభావం
శని సప్తమ స్థానంలో ఉండటం వల్ల వైవాహిక జీవితంలో విభేదాలు రావచ్చు. భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది. శని శాంతి పూజలు చేయడం మంచిదిగా సూచిస్తున్నారు.
రాహు ప్రభావం
రాహు అనుకూలంగా ఉండి శత్రువులపై విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు, విలాసవంతమైన జీవితం కోసం అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
కేతు ప్రభావం
కేతు ప్రభావంతో వ్యాపారంలో కొత్త ఆలోచనలు, ప్రణాళికలు అమలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. 2027 ప్రారంభంలో మరిన్ని లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.
విద్యా రంగం
విద్యార్థులకు ఈ సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశం ఉంది. విదేశీ విద్యకు అనుకూల సమయం.
వ్యాపారం & కెరీర్
జూన్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. అయితే శని ప్రభావంతో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
ఆరోగ్యం
ఆరోగ్య పరంగా మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుధుడు అనుకూలంగా ఉన్నా, కొంతకాలంలో అలసట, చిన్న సమస్యలు రావచ్చు.
ప్రేమ జీవితం
ప్రేమలో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. శని ప్రభావంతో విభేదాలు రావచ్చు. అయితే శుక్రుడు అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల సంబంధాలు నిలబడే అవకాశం ఉంది.
పాటించాల్సిన పరిహారాలు
గోమాతను పూజించాలి
వినాయకుడిని దర్శించాలి
కుటుంబ సంబంధాలను మెరుగుపరచుకోవాలి
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది, వ్యక్తిగత ఫలితాలు మారవచ్చు.