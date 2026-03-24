Horoscope: ఈ రాశి వారు కోపాన్నిఅదుపులో ఉంచుకోండి..ఈరోజు రాశిఫలాలు ఇలా

Published on: 24 March 2026 8:40 AM IST
Horoscope

ఈరోజు-మీరోజు - 24.03.2026

ఈ రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు. వసంత ఋతువులోని చైత్ర మాసంలో, శుక్ల పక్షం ఆరవ రోజు, ఉత్తరాయణం, 1949. స్ఫూర్తి, మంచివారి సాంగత్యం, సాంఘిక సేవ, ప్రోత్సాహం, ధార్మిక కార్యకలాపాలు, అన్యాయంపై పోరాటం, విజయ సంబరాలు - ఇవన్నీ ఈ రోజు ప్రత్యేకతలో భాగం.

శాలివాహన శకం 1949 నాటి పరాభవ సంవత్సర ఉత్తరాయణం, ఋతువు: వసంతం, చాంద్రమానం: చైత్ర, సౌరమాసం: మీనం, మహానక్షత్రం: ఉత్తరాభాద్ర, వారం: కుజుడు, పక్షం: శుక్ల, తిథి: షష్ఠి, నిత్యానక్షత్రం: కృత్తిక, సన్మానక్షత్రం: కృత్తిక, సూర్యాస్తమయం – 06 – 34 pm,: రాహు కాలం 15:33 – 17:04, యమగండం 09:29 – 10:59

ఈరోజు రాశిఫలాలు:

మేషం

మీరు మీ పనిని క్రమశిక్షణతో పూర్తి చేస్తారు. మీరు చేపట్టిన పని మీ వేగానికి అనుగుణంగా పూర్తి కాకపోవచ్చు, దీనివల్ల మీకు విసుగు కలగవచ్చు. మీరు మీ ఉద్యోగులపై కోపం తెచ్చుకోవలసి వస్తుంది. మీ కుటుంబ గౌరవానికి తగినట్లుగా ప్రవర్తించండి. మీ జీవితం వృధా అని మీకు అనిపించదు, బదులుగా కొత్తగా ఏదైనా చేయాలనే మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవాలనే కోరిక మీకు కలుగుతుంది. సంతోషకరమైన రోజుల పట్ల ఆశ ఎక్కువగా ఉంటుంది.

వృషభం

మీ వ్యాపారానికి అనుభవజ్ఞులైన వ్యక్తుల అవసరం చాలా ఉంటుంది. పిల్లలు దారి తప్పిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. మీ మాటలో తప్పులు వెతుకుతారు. ఈ రోజు, మీ భవిష్యత్తు అనిశ్చితంగా అనిపించవచ్చు. మీరు ఎంతగా మతిమరుపుగా ఉంటారంటే, మీ సొంత వస్తువులను కూడా గుర్తుపట్టలేరు. మీరు ఎక్కువగా ప్రయాణాలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.

మిథునం

మీరు కొన్ని సున్నితమైన విషయాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. మీకు ఆత్మీయులు చాలా ప్రియమైనవారిగా అనిపిస్తారు. మీకున్న వనరులను కాపాడుకోవడం అవసరం. మీరు పాత వ్యాధుల నుండి విముక్తి పొందినట్లు కనిపిస్తారు. ఈ రోజు మీ కోపాన్ని ప్రదర్శించవద్దు. మీకున్నదానితో సంతోషంగా ఉండటం మీరు నేర్చుకోవాలి. ఆత్మీయుల వియోగాన్ని మీరు భరించలేరు.

కర్కాటకం

మీరు గతం గురించి ఆలోచిస్తూ సమయాన్ని వృధా చేస్తారు. మీకు అవసరమైన వారిని దూరం చేసుకోవడం వల్ల మీరు ఏమీ సాధించలేరు. మీరు ఎవరి మద్దతు ఆశించకుండా మీ పని చేసుకుంటారు. మహిళలకు ఆత్మరక్షణ గురించి ఆందోళనలు ఉంటాయి. మీరు మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుకోవలసి ఉంటుంది. ఎవరి సలహా తీసుకోకుండా మీకు నచ్చినట్లు ప్రవర్తించడం మానుకోండి. మీరు మీ భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై మరింత శ్రద్ధ పెట్టాలి.

సింహం

పెరుగుతున్న ఒత్తిడిని నివారించడానికి పనిలో అధిక స్థాయి పట్టుదలను ఏర్పరచుకోండి. చిన్న వ్యాపారం అధిక లాభాలను ఇస్తుంది. మీరు చెడు అలవాట్లపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. మీరు మీ సాధారణ ఆలోచనను ఆచరణలో పెడతారు. అధికంగా మాట్లాడటం ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. ఇంటి పనులు మీకు సంతృప్తిని ఇస్తాయి. మీరు దయ అనే జ్ఞాపకాన్ని నిలుపుకోవడం చాలా అవసరం. మీ గురించి మీరు కలిగి ఉండవలసిన కొన్ని ఆలోచనలను ఏర్పరచుకోండి.

కన్య

మీరు ఎవరికి ఎంత ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలో తెలుసుకోవాలి. ముందుకు సాగడం సరైనదే అయినప్పటికీ, మీరు మార్గంపై శ్రద్ధ వహించాలి. పుణ్యక్షేత్రానికి ఒంటరిగా వెళ్లవద్దు. ఇతరులను చూసినప్పుడు ఫిర్యాదు చేయవద్దు. అశాంతి కారణంగా, మీరు మీ ఉద్యోగంలో కూడా సరైన ఏకాగ్రతతో పని చేయలేరు. మీరు సామాజిక కార్యక్రమాల కోసం మీ స్వంత డబ్బును ఖర్చు చేస్తారు. ఈ రోజు మీరు ఎలాంటి వ్యతిరేకతను సహించే మూడ్‌లో ఉండరు.

తుల

మీ శత్రువుల గురించి మీకు సరైన సమాచారం ఉండదు. వేరొకరి కారణంగా మీ వివాహంలో కలహాలు తలెత్తవచ్చు. మీరు రాజకీయాలలో అసంతృప్తితో ఉండి, ఇబ్బందులు పడతారు. మీరు ఇతరుల జీవితాలకు చిన్నపాటి సహాయం చేస్తారు. మీకంటే చిన్నవారి నుండి మీరు అనుకోకుండా గౌరవాన్ని పొందుతారు. ఈ రోజు మీరు ఒక స్నేహితుని ముందు మీ విచారాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు. మీరు వాడే అసాధారణ పదాలకు స్పందన లభించదు. మీరు విడాకులు కోరుకుంటున్నారు. పెట్టుబడుల ద్వారా మీ ఆర్థికాభివృద్ధి జరుగుతుందని మీరు సంతోషిస్తారు.

వృశ్చికం

సమచిత్తత మీ దుఃఖాన్ని తొలగిస్తుంది. ఒక పెద్ద కలను సాకారం చేసుకోవడానికి చిన్న ప్రయత్నం చాలు. ప్రతికూల ఆలోచనలపై దృష్టి పెట్టవద్దు. ఆదాయ వనరు విషయంలో అసంతృప్తి ఉండవచ్చు. మీరు అధిక ఆదాయం కోసం ఉద్యోగాన్ని త్యాగం చేస్తారు. దీనికి కారణం, కొత్త వ్యాపారం పట్ల ఆకర్షణ మితిమీరి ఉండటమే. మీరు మానసిక అసమతుల్యతను సరిదిద్దుకుంటారు.

ధనుస్సు

మీ మనసుకు వేరే పని కల్పించండి. మీ తోబుట్టువుల పట్ల మీ భావాలు మారవచ్చు. అందరి అనుభవాలను విని, మీ సొంత నిర్ణయానికి రండి. కుటుంబ సమస్యల కారణంగా ఈరోజు మీ భాగస్వామి కలత చెందవచ్చు. ఈరోజు మీరు చేయవలసిన పనులన్నింటినీ పూర్తి చేయలేకపోవచ్చు. మీకు నచ్చని వ్యక్తులతో ఉండటం వలన మీరు చికాకు పడవచ్చు. మీ కుటుంబ సభ్యుల చిన్న చిన్న తప్పులను మీరు సహించలేరు.

మకరం

మీరు మీ చురుకుదనంతో అందరినీ అప్రమత్తం చేస్తారు. శత్రువు మీ పక్షాన నిలబడే అవకాశం ఉంది. ఎప్పటిలాగే, సాధన పట్ల ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. మౌనంగా ఉన్న శత్రువును మీరు ఎగతాళి చేసి, ఆ బాధ్యతను మీపై తీసుకుంటారు. ప్రేమ విషయంలో మీకు సంపూర్ణ మనశ్శాంతి లభించదు. మీరు వ్యవసాయంలో ఒక ఉపయోగకరమైన ప్రణాళికను రూపొందిస్తారు. పిల్లల గురించిన మీ చింతలు తీరిపోతాయి. మీరు ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదిస్తారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ సాధించే అవకాశం ఉంది.

కుంభం

మీరు కొత్త ఇల్లు కట్టడం గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభిస్తారు. ఎవరో ఒకరు మీ ఉత్సాహానికి అడ్డుపడవచ్చు. మీ కోరికలు నెరవేరవని మీరు నిరాశ చెందవచ్చు. మీరు పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తుల మనసులను గెలుచుకుని వారి మద్దతు పొందుతారు. అప్పుడు మీరు ఉపశమనం కూడా పొందవచ్చు. అనారోగ్యం కారణంగా మీరు ఈరోజు మీ ప్రయాణాన్ని ఆపివేస్తారు.

మీనం

మీరు మీ ఇంటి పనులను త్వరగా పూర్తి చేసి, కొంత విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మీరు మీ పెట్టుబడులలో కొన్ని మార్పులు చేస్తారు. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు ప్రతిదానికీ సహనం చాలా ముఖ్యం. స్నేహితులతో అభిప్రాయ భేదాలు రావచ్చు. వ్యాపారంలోని ఒడిదుడుకులు మీరు గమనించకపోవచ్చు. వివిధ కారణాల వల్ల సన్నిహిత మిత్రులు మీకు దూరమవ్వవచ్చు.

KVD Varma

జర్నలిజం రంగంలో 18 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం నాది. 2008లో సాక్షి పత్రికలో రిపోర్టర్‌గా ప్రస్థానం ప్రారంభించి, ఆపై వివిధ పత్రికల్లో రిపోర్టర్ గా, బ్యూరో చీఫ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహించాను. డిజిటల్ విప్లవంతో ఇటువైపు ప్రయాణంలో భాగంగా HMTVతో ప్రారంభించి TV9, RTV, Mahaa News వంటి అగ్రగామి సంస్థల్లో డిజిటల్ జర్నలిస్టుగా పనిచేశాను. ప్రస్తుతం HMTV వెబ్‌సైట్ వేదికగా పాఠకులకు తాజా వార్తలను అందిస్తున్నాను. జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను గమనిస్తూ.. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వార్తలను తెలుగు పాఠకుల అభిరుచికి అనుగుణంగా అనువదించి, విశ్లేషణాత్మక కథనాలను అందించడం నా ప్రత్యేకత.

Related Stories
