Daily Horoscope: పాపమోచని ఏకాదశి ..ఈ రాశుల పంట పండినట్టే..!
Daily Horoscope: 15 మార్చి 2026 పాపమోచని ఏకాదశి మరియు మీన సంక్రాంతి సందర్భంగా నేటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారు ఈరోజు ఎలా ఉండబోతున్నారో తెలుసుకోండి.
Daily Horoscope: ఈ రోజు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఎంతో విశేషమైనది, ఎందుకంటే ఈ రోజు పాపమోచని ఏకాదశి. ఇది విష్ణుమూర్తి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి అత్యంత అనుకూలమైన రోజుగా పరిగణించబడుతుంది. అలాగే, ఇదే రోజున సూర్యుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు (మీన సంక్రాంతి), ఇది కూడా ముఖ్యమైన గ్రహ గమన మార్పు.
మేషం:
మీ తెలివితేటలు, ప్రణాళికాబద్ధమైన ఆలోచనలు కార్యసిద్ధికి తోడ్పడతాయి. పాత పనులను పూర్తి చేయడానికి ఇది మంచి సమయం.
వృషభం:
కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. సామాజికంగా, ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. మీ ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు.
మిథునం:
పని ఒత్తిడి కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, సహనంతో వ్యవహరిస్తే అనుకున్న పనులు పూర్తవుతాయి. బంధువులతో సామరస్యంగా ఉండటం మంచిది.
కర్కాటకం:
ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రయత్నించండి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
సింహం:
మీ శక్తిసామర్థ్యాలు పెరిగే సమయం. అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కవచ్చు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు వద్దు.
కన్య:
పాత పరిచయాలు మీకు కలిసి వస్తాయి. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది.
తుల:
సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి.
వృశ్చికం:
సృజనాత్మక ఆలోచనలతో పురోగతి సాధిస్తారు. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు.
ధనుస్సు:
వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సలహాలను పాటించడం మంచిది.
మకరం:
కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగ రీత్యా శుభవార్తలు వింటారు.
కుంభం:
మీ పనుల్లో అడ్డంకులు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం.
మీనం:
సూర్యుడి మీన రాశి ప్రవేశం వల్ల మీకు ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీ లక్ష్యాల వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తారు.
గమనిక: రాశి ఫలాలు అనేవి గ్రహాల సాధారణ సంచారంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఇవి అందరికీ ఒకేలా వర్తించకపోవచ్చు. మీ వ్యక్తిగత జాతకం , రాశి చక్రం ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.