Home రాశి ఫలాలుDaily Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు..ఈ రోజు మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే..?

Daily Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు..ఈ రోజు మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే..?

Daily Horoscope: ఈ రోజు 16 మార్చి 2026 రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు ఈ రోజు గ్రహ గతులు ఎలా ఉన్నాయి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

Naresh.k
Published on: 16 March 2026 6:57 AM IST
Daily Horoscope: ఈ రోజు 16 మార్చి 2026 రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
X

Daily Horoscope

Today Rasi Phalalu: 16 మార్చి 2026, సోమవారం నాటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీ రాశిని బట్టి ఈ రోజు మీకు ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మేష రాశి :

ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, ఓపికతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా, సాయంత్రానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.

వృషభ రాశి :

ఈ రోజు మీరు ఉత్సాహంగా ఉంటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. ఉద్యోగస్థులకు సహోద్యోగుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.

మిథున రాశి :

ఈ రోజు మీకు ఆకస్మిక ధనలాభం ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం ద్వారా వివాదాలకు దూరంగా ఉండవచ్చు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి.

కర్కాటక రాశి:

ఈ రోజు మీరు పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటారు. ఆఫీసులో మీ పనికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పాత మిత్రులను కలిసే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన రావచ్చు.

సింహ రాశి :

ఈ రోజు మీకు అనుకూలమైన రోజు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది.

కన్యా రాశి :

ఈ రోజు మీరు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బంధువులతో చర్చలు జరిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. సాయంత్రం వేళ ఆత్మీయులతో గడపడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

తులా రాశి:

ఈ రోజు మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కీలక మార్పులు చేస్తారు. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.

వృశ్చిక రాశి:

ఈ రోజు మీకు ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయకండి. ఆర్థికంగా మెరుగుదల ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

ధనుస్సు రాశి :

ఈ రోజు మీకు కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా ట్రాన్స్‌ఫర్ వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక పనుల పట్ల ఆసక్తి చూపుతారు.

మకర రాశి :

ఈ రోజు మీకు కొంచెం శ్రమతో కూడిన రోజుగా ఉంటుంది. పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు.

కుంభ రాశి :

ఈ రోజు మీకు చాలా బాగుంటుంది. మీరు అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్టుగా పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా మంచి స్థితిలో ఉంటారు. కుటుంబంతో కలిసి బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

మీన రాశి:

ఈ రోజు మీరు సానుకూల దృక్పథంతో ఉండండి. ఇతరుల సహాయంతో మీ పనులు పూర్తి చేసుకుంటారు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి. సాయంత్రం వేళ మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది.

గమనిక: జ్యోతిష్యం అనేది గ్రహగతులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ విచక్షణను కూడా ఉపయోగించండి.

Horoscope todayAstrologyZodiac SignsRasi Phalalu
Naresh.k

Naresh.k

Next Story
VIEW ALL
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X