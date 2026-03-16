Daily Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు..ఈ రోజు మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే..?

Today Rasi Phalalu: 16 మార్చి 2026, సోమవారం నాటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీ రాశిని బట్టి ఈ రోజు మీకు ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి :
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, ఓపికతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా, సాయంత్రానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి :
ఈ రోజు మీరు ఉత్సాహంగా ఉంటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. ఉద్యోగస్థులకు సహోద్యోగుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి.
మిథున రాశి :
ఈ రోజు మీకు ఆకస్మిక ధనలాభం ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకోండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం ద్వారా వివాదాలకు దూరంగా ఉండవచ్చు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు మీరు పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటారు. ఆఫీసులో మీ పనికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పాత మిత్రులను కలిసే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన రావచ్చు.
సింహ రాశి :
ఈ రోజు మీకు అనుకూలమైన రోజు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం మంచిది.
కన్యా రాశి :
ఈ రోజు మీరు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బంధువులతో చర్చలు జరిపేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి. సాయంత్రం వేళ ఆత్మీయులతో గడపడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
తులా రాశి:
ఈ రోజు మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో కీలక మార్పులు చేస్తారు. విద్యార్థులకు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
వృశ్చిక రాశి:
ఈ రోజు మీకు ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులను వాయిదా వేయకండి. ఆర్థికంగా మెరుగుదల ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ధనుస్సు రాశి :
ఈ రోజు మీకు కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్ లేదా ట్రాన్స్ఫర్ వార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. మీ ఆలోచనలను ఇతరులతో పంచుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక పనుల పట్ల ఆసక్తి చూపుతారు.
మకర రాశి :
ఈ రోజు మీకు కొంచెం శ్రమతో కూడిన రోజుగా ఉంటుంది. పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి కష్టపడాల్సి వస్తుంది. ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. ఆరోగ్యం విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు.
కుంభ రాశి :
ఈ రోజు మీకు చాలా బాగుంటుంది. మీరు అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్టుగా పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా మంచి స్థితిలో ఉంటారు. కుటుంబంతో కలిసి బయటకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి:
ఈ రోజు మీరు సానుకూల దృక్పథంతో ఉండండి. ఇతరుల సహాయంతో మీ పనులు పూర్తి చేసుకుంటారు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి. సాయంత్రం వేళ మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది.
గమనిక: జ్యోతిష్యం అనేది గ్రహగతులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ విచక్షణను కూడా ఉపయోగించండి.