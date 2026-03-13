Daily Horoscope: సూర్యుడి మీన రాశి ప్రవేశం.. ఈ రాశుల వారికే అదృష్ట యోగం

Home రాశి ఫలాలుDaily Horoscope: సూర్యుడి మీన రాశి ప్రవేశం.. ఈ రాశుల వారికే అదృష్ట యోగం

Daily Horoscope: 13 మార్చి 2026, శుక్రవారం నాటి రాశి ఫలాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి కెరీర్, ఆరోగ్యం,కుటుంబ విషయాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Naresh.k
Published on: 13 March 2026 7:37 AM IST
Daily Horoscope: 13 మార్చి 2026, శుక్రవారం నాటి రాశి ఫలాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి కెరీర్, ఆరోగ్యం,కుటుంబ విషయాల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

మేషం

ఈ రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంది. వృత్తిపరంగా కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.

వృషభం

పనులలో జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది, ఓపిక పట్టండి. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.

మిథునం

మీరు చేసే ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. బంధుమిత్రుల కలయిక ఉంటుంది. వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన రోజు.

కర్కాటకం

ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించండి. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ప్రశాంతత కోసం యోగా లేదా ధ్యానం చేయండి.

సింహం

ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయే సూచనలు ఉన్నాయి.

కన్య

ఆకస్మిక ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. బంధువులతో చిన్నపాటి వివాదాలు రావచ్చు, మాట అదుపులో ఉంచుకోండి. ఖర్చులు పెరగవచ్చు.

తుల

ఈ రోజు ఉత్సాహంగా ఉంటారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల సహకారం మీకు లభిస్తుంది.

వృశ్చికం

మీరు ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయి. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి మంచి సమయం. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

ధనుస్సు

పనిలో ఏకాగ్రత అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఎవరికీ అప్పులు ఇవ్వకపోవడం మంచిది.

మకరం

మీ ప్రణాళికలు సఫలీకృతం అవుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల గురించి చర్చ జరుగుతుంది. ఆనందకరమైన వార్తలు వింటారు.

కుంభం

వృత్తిలో అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. మీ పాత స్నేహితులను కలుస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు.

మీనం

ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు.

గమనిక: ఈ రాశి ఫలాలు కేవలం గ్రహ గతుల ఆధారంగా చెప్పబడినవి మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తగిన విచక్షణ పాటించండి.

