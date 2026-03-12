Home రాశి ఫలాలుDaily Horoscope: బుధుడి అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు

Daily Horoscope: బుధుడి అద్భుతం.. ఈ 4 రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు

Daily Horoscope: 12 మార్చి 2026 నాటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి ఆర్థిక, వృత్తి , కుటుంబ పరిస్థితుల గురించి పూర్తి సమాచారం.

Naresh.k
Published on: 12 March 2026 8:15 AM IST
Daily Horoscope: 12 మార్చి 2026, గురువారం నాటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. గ్రహాల స్థితిగతుల ప్రకారం ఈ రోజు మీకు ఏ విధంగా ఉండబోతుందో చూడండి.

సంవత్సరం: శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం

మాసం: ఫాల్గుణ మాసం (కృష్ణపక్షం)

తిథి: నవమి (ఉదయం 6:30 వరకు, ఆపై దశమి ప్రారంభం)

నక్షత్రం: మూల (రాత్రి 12:34 వరకు, ఆపై పూర్వాషాఢ)

రాశి ఫలితాలు

మేషం: ప్రారంభించిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో హోదా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది.

వృషభం: మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆశించిన ఉద్యోగ అవకాశాలు కలిసి వస్తాయి. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు.

మిథునం: వృత్తిపరంగా బాధ్యతలు మారవచ్చు. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు. పట్టుదలతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు.

కర్కాటకం: వ్యాపారాల్లో ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ రాబడి ఉంటుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.

సింహం: దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తీరిపోతాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.

కన్య: వస్త్ర, వస్తు లాభాలు ఉన్నాయి. పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. అయితే, దంపతుల మధ్య చిన్నపాటి అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాస్త సహనంతో ఉండండి.

తుల: ఆర్థిక లావాదేవీలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.

వృశ్చికం: శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారాల్లో కొత్త పెట్టుబడులు అందుతాయి. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం.

ధనస్సు: చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించండి.

మకరం: ఉద్యోగస్తులకు స్థానచలన సూచనలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యర్థ ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

కుంభం: అకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది. నూతన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. రుణ బాధలు తీరే అవకాశం ఉంది.

మీనం: పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా ఉంటారు. సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది.

గమనిక: ఈ ఫలితాలు కేవలం సాధారణ జ్యోతిష్య అంచనాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం మరియు గ్రహస్థితులను బట్టి ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

