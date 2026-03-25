Daily Horoscope 25 March 2026: మీన రాశిలోకి బుధుడి సంచారం..ఈ రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం

Naresh.k
Published on: 25 March 2026 8:39 AM IST
Daily Horoscope 25 March 2026: మార్చి 25, 2026 బుధవారం నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు ఇక్కడ చూడండి. ఏ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థిక లాభాలు ఉన్నాయి? ఎవరికి వృత్తిపరమైన విజయాలు దక్కుతాయి? మీ రాశి ఫలితాన్ని ఇప్పుడే తెలుసుకోండి.

మేషం (Aries)

ఈ రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. వృత్తిపరంగా పై అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు.

వృషభం (Taurus)

కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించి అడుగు వేయండి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయాన్ని గడుపుతారు. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం మంచిది.

మిథునం (Gemini)

శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. నూతన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారస్తులకు పెట్టుబడుల విషయంలో మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి.

కర్కాటకం (Cancer)

మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. అనుకున్న పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి.

సింహం (Leo)

ధైర్యంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా మార్పు సూచిస్తోంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మిత్రుల సహకారం అందుతుంది.

కన్య (Virgo)

పనుల్లో ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ చాకచక్యంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాల పట్ల చర్చలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది.

తుల (Libra)

అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు శుభ సమయం. స్నేహితుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.

వృశ్చికం (Scorpio)

వ్యాపారంలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. భూమి లేదా వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు.

ధనుస్సు (Sagittarius)

ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. సంతానం విషయంలో సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. పెద్దల సలహాలు పాటించడం మేలు.

మకరం (Capricorn)

పని పట్ల అంకితభావం చూపిస్తారు. ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఆహార నియమాల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. చిన్నపాటి చిక్కులు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు.

కుంభం (Aquarius)

వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభసాటిగా ఉంటుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.

మీనం (Pisces)

ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. ఇష్టమైన వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు. నూతన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

గమనిక: ఇవి సాధారణ ఫలితాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక చక్రం, గ్రహ గతుల ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

Daily HoroscopeRasi PhalaluZodiac SignsAstrology 2026
Related Stories
