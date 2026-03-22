Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు: ఆ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం.. కుంభస్థలం బద్దలు కొట్టి సంపన్నులయ్యేది వీరే!

Home రాశి ఫలాలు

Daily Horoscope 22 March 2026: నేడు మార్చి 22, ఆదివారం రాశిఫలాలు: గ్రహాల సంచారం కారణంగా ఈరోజు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది? ఏ రాశుల వారు ఆర్థికంగా బలపడతారు? ద్వాదశ రాశుల పూర్తి జాతక వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 9:11 AM IST
Daily Horoscope 22 March 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మన జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. మార్చి 22, ఆదివారం నాడు నవగ్రహాల సంచారం కారణంగా ద్వాదశ రాశుల వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు గోచరిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చంద్రుడి స్థానచలనం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి భావోద్వేగాల పైన, మరికొందరికి ఆర్థిక అంశాల పైన ప్రభావం ఉండనుంది. నేటి రాశి ఫలాలు (Rasi Phalalu) లో ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మేషం (Aries): పనుల్లో పురోగతి కనిపిస్తోంది. కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. అయితే, చేతికి వచ్చిన డబ్బు ఖర్చయ్యే అవకాశం ఉన్నందున పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.

వృషభం (Taurus): ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు అవసరం.

మిథునం (Gemini): ఉద్యోగస్తులకు పని ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆత్రుత వద్దు. ప్రయాణ సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

కర్కాటకం (Cancer): ఈ రాశి వారికి ఈరోజు పట్టిందల్లా బంగారమే! ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా, స్నేహితుల నుంచి ఊహించని సహకారం అందుతుంది. శుభవార్తలు వింటారు.

సింహం (Leo): పని పట్ల మరింత నిబద్ధత అవసరం. పై అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఆరోగ్యంపై అశ్రద్ధ వద్దు.

కన్య (Virgo): విద్యార్థులకు, వ్యాపారులకు ఇది గోల్డెన్ టైమ్. కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా పనులు ప్రారంభించడానికి ఈరోజు అత్యంత అనుకూలమైన రోజు.

తుల (Libra): కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు రాకుండా చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోండి. అనవసర ఖర్చులను నియంత్రించకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు.

వృశ్చికం (Scorpio): ధైర్యమే మీ ఆయుధం. భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో భారీ లాభాలు గడిస్తారు. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.

ధనుస్సు (Sagittarius): అదృష్టం మీ వైపు ఉంది. ఆర్థిక లాభాలతో పాటు ఉద్యోగంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు లభిస్తుంది. శారీరకంగా, మానసికంగా ఉల్లాసంగా ఉంటారు.

మకరం (Capricorn): పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కాకపోవచ్చు. ఓర్పుతో వ్యవహరించడం ముఖ్యం. కుటుంబంతో సమయాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నించండి.

కుంభం (Aquarius): మీ వినూత్న ఆలోచనలే మీకు లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. స్నేహితుల అండదండలు లభిస్తాయి. సామాజికంగా గౌరవం పెరుగుతుంది.

మీనం (Pisces): ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. దైవ దర్శనాలు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చులు అదుపు తప్పకుండా చూసుకోవాలి.

గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణులు, ఇంటర్నెట్ ఆధారంగా సేకరించబడింది. దీనిని కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే అందించడం జరుగుతోంది.

