Naresh.k
Published on: 18 March 2026 7:48 AM IST
Daily Horoscope: ద్వాదశ ఎఫెక్ట్..ఈరోజు ధనలాభం ఈ రాశులకే..!

Daily Horoscope: మార్చి 18, 2026 నాటి ద్వాదశ రాశి ఫలాలు. మేషం నుంచి మీనం వరకు మీ రాశి గతులు, ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం , ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతుందో పూర్తి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మేషం:

ఈరోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు.

వృషభం:

పనుల్లో కొంత జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. సహనం అవసరం. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.

మిథునం:

నూతన ప్రయత్నాలు ఫలించే సమయం. మిత్రుల సహకారం లభిస్తుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శుభవార్తలు వింటారు.

కర్కాటకం:

ఆర్థిక పరంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. బంధువులతో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోవాలి.

సింహం:

ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు పై అధికారుల ప్రశంసలు దక్కుతాయి.

కన్య:

పనుల పట్ల ఏకాగ్రత అవసరం. శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. భూ, వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.

తుల:

ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆదాయానికి తగిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో పెద్దల సలహాలు తీసుకోండి.

వృశ్చికం:

ధైర్యంతో ముందడుగు వేస్తారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. వ్యాపారులకు లాభాలు గడించే అవకాశం ఉంది.

ధనుస్సు:

శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి.

మకరం:

పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అప్రమత్తత అవసరం.

కుంభం:

సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సంతాన పరంగా సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు.

మీనం:

చేపట్టిన కార్యాల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా అధిగమిస్తారు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. గృహ సంబంధిత పనులు సజావుగా సాగుతాయి.

గమనిక: ఇవి సాధారణ రాశి ఫలాలు మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతక చక్రం , గ్రహ గతుల ఆధారంగా ఫలితాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

