Daily Horoscope: శీతల సప్తమి పండుగ.. ఈ రాశుల పంట పండినట్టే..!
Daily Horoscope: మార్చి 11, 2026 నాటి రాశి ఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీ రాశి ప్రకారం ఈరోజు కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబం మరియు ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకోండి.
మేషం
ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండవచ్చు, కానీ మీ సహనంతో అన్నింటినీ అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్తగా ఉండండి.
వృషభం
కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆఫీసులో మీ పనికి ప్రశంసలు దక్కవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం.
మిథునం
ఈ రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంది. పాత సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. స్నేహితుల నుంచి మంచి సలహాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కర్కాటకం
ఆర్థిక లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయి. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
సింహం
మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సలహాలు తీసుకోండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది.
కన్య
ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి బడ్జెట్ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
తుల
వృత్తిపరంగా పురోగతి ఉంటుంది. మీ సృజనాత్మకతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చికం
ఈ రోజు మీకు శుభప్రదం. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తవుతాయి. మీ భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు.
ధనుస్సు
సవాలుతో కూడిన పనులు ఎదురైనా, మీరు వాటిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయండి.
మకరం
కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి, అవి భవిష్యత్తులో మీకు సహాయపడతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆఫీసులో అదనపు బాధ్యతలు రావచ్చు.
కుంభం
ఈ రోజు మీకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది.
మీనం
మీరు చేసే పనుల్లో అదృష్టం తోడవుతుంది. విద్యార్థులకు మంచి కాలం. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
గమనిక: ఈ రాశి ఫలాలు కేవలం సాధారణ సమాచారం కోసం మాత్రమే. మీ వ్యక్తిగత జాతక చక్రం ఆధారంగా ఫలితాలు మారవచ్చు.