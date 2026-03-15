Shani Astamayam 2026: ఈ 3 రాశుల వారికి మంచి రోజులు రానున్నాయి.. శని అస్తమయంతో మారనున్న రాత
Shani Astamayam 2026: శని గ్రహం సంచారం, స్థితి మార్పులు మనపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు చెప్తారు. మార్చి 13న శని గ్రహం మీన రాశిలో అస్తమించింది. ఈ మార్పు ఏప్రిల్ 22 వరకు ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసివచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.
శని అస్తమయం అంటే ఏమిటి?
జ్యోతిష్య పరిభాషలో “అస్తమయం” అనేది ఒక గ్రహం సూర్యునికి అత్యంత సమీపంగా ఉండి తన ప్రభావాన్ని కొంతకాలం తగ్గించుకునే స్థితి. ఈ సమయంలో ఆ గ్రహం ప్రత్యక్ష ప్రభావం కొంత మృదువుగా మారుతుందని భావిస్తారు. శని గ్రహం సాధారణంగా ఒక రాశిలో దాదాపు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు ఉంటుంది. కానీ అస్తమయ దశలో ఉండే సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఒత్తిడి తగ్గి, అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
వృషభ రాశివారికి అనుకూలం
వృషభ రాశివారికి ఈ దశ కొత్త ఆశలను తీసుకురావచ్చు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా కొంత స్థిరత్వం ఏర్పడవచ్చు. వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి కొత్త అవకాశాలు కనిపించవచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు మంచి వార్తలు వినిపించే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఆరోగ్య పరంగా ఉన్న చిన్న సమస్యలు తగ్గే సూచనలు కనిపిస్తాయి. కుటుంబ సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశివారికి కెరీర్లో పురోగతి
సింహ రాశి వారికి ఈ కాలం ముఖ్యంగా కెరీర్ విషయంలో ప్రయోజనకరంగా ఉండొచ్చు. ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. ఇప్పటికే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లేదా జీతాల పెరుగుదల లాంటి అవకాశాలు కనిపించవచ్చు. అధికారుల ప్రశంసలు పొందే అవకాశం ఉంది. గతంలో ఉన్న ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కార దిశగా కదిలే సూచనలు కనిపిస్తాయి. కొందరు కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేయడం లేదా కుటుంబ అవసరాల కోసం పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశివారికి కొత్త అవకాశాలు
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ కాలం అభివృద్ధి దిశగా తీసుకెళ్లేలా ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ సంబంధిత పనుల్లో అవకాశాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి విస్తరణకు అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. సామాజికంగా గౌరవం పెరగవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వార్తలు వినిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సంతానం సంబంధిత విషయాల్లో సానుకూల పరిణామాలు కనిపించవచ్చు. కొంతకాలంగా ఉన్న సమస్యలు తగ్గి మానసిక ప్రశాంతత పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ సమయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల ప్రభావం ఒక సూచన మాత్రమే. కష్టపడి పనిచేయడం, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా మంచి ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయి. శని ప్రభావం అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు కొత్త అవకాశాలను ఉపయోగించుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండడం కూడా అవసరం. ఈ కాలాన్ని సానుకూల దిశగా మలుచుకుంటే వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితాల్లో మంచి మార్పులు కనిపించవచ్చు.
గమనిక: ఈ వివరాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.