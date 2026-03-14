Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం మనుషుల జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుందని చాలా మంది న‌మ్ముతారు. ఈరోజు (మార్చి 14)న 30 ఏళ్ల తర్వాత మీన రాశిలోకి శని, సూర్యుడు ప్ర‌వేశించారు. దీంతో కొన్ని రాశుల‌పై ఈ ప్ర‌భావం ప‌డ‌నుంద‌ని పండితులు అంటున్నారు. ఇంత‌కీ ఆ రాశులు ఏవంటే.?

Published on: 14 March 2026 3:12 PM IST
మేష రాశి: ఆదాయం ఉన్నా ఖర్చులు అధికం

మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు కూడా అదే స్థాయిలో పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. సన్నిహితులపై అతి నమ్మకం పెట్టుకోవడం వల్ల నిరాశ కలగవచ్చు. కొందరి వల్ల నమ్మకద్రోహం ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు. ఆరోగ్య పరంగా చిన్నచిన్న సమస్యలు కలగవచ్చు. ఉద్యోగంలో మాటల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారస్తులు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఆలోచించాలి.

కన్య రాశి: ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం

కన్య రాశి వారికి ఈ గ్రహ సంయోగం కారణంగా అనుకోని ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. జీవన విధానంలో కొన్ని మార్పులు రావచ్చు. వివాహం లేదా సంబంధాల విషయంలో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. వ్యాపారస్తులు పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. ఉద్యోగస్తులు స్నేహితుల ప్రభావంతో తప్పు అలవాట్లకు లోనవకుండా ఉండటం అవసరం.

వృశ్చిక రాశి: సవాళ్లు ఎక్కువగా ఉండే సమయం

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ కాలం కొంత కఠినంగా ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత ఒత్తిడిని కలిగించవచ్చు. అప్పుల సమస్యలు పెరగవచ్చు. వ్యాపారాలు మందగమనం కావచ్చు. ఉద్యోగంలో చేసిన కష్టానికి తగిన ఫలితం ఆలస్యంగా రావచ్చు. కుటుంబంలో కూడా కొంత ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

ధనుస్సు రాశి: మిశ్రమ ఫలితాలు

ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ గ్రహ సంయోగం మిశ్రమ ఫలితాలు ఇవ్వవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఖర్చులు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక ఒత్తిడి అనిపించవచ్చు. మానసిక ఆందోళన, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు కలగవచ్చు. పనుల్లో ఆలస్యం జరగవచ్చు. కుటుంబ జీవితం, ముఖ్యంగా జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. వ్యాపార భాగస్వాములతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.

మకర రాశి: ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం

మకర రాశి వారికి ఈ కాలంలో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. అనుకోని ఖర్చులు, నష్టాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మానసిక ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల ఆరోగ్యం ప్రభావితమవచ్చు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్లాలి. పై అధికారులతో మర్యాదగా వ్యవహరించడం మంచిది. పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం తాత్కాలికంగా నివారించడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

గమనిక: జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు విశ్వాసాలపై ఆధారపడినవి మాత్రమే. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవ‌ని రీడ‌ర్స్ గ‌మ‌నించాలి.

