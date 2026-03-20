Astro benefits: శుక్రవారం పుట్టినవారు నిజంగా లక్ష్మీపుత్రులేనా?
Astro benefits: శుక్రవారం జన్మించిన వారి జాతకం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కెరీర్లో వారు సాధించే విజయాల గురించి జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఏం చెబుతుందంటే
Astro benefits: మన దేశంలో ప్రజలకు ఆధ్యాత్మిక చింతన ఎంతగా ఉంటుందో.. అంతకు మించి జ్యోతిషశాస్త్రంపై నమ్మకం ఉంటుంది. పుట్టిన క్షణం నుంచి ప్రతి విషయంలో నక్షత్రాలు.. గ్రహాలూ.. ముహూర్తాలు.. ఇలా ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ చాలామంది కచ్చితంగా ఉంటారు. సంప్రదాయం ప్రకారం చేసే పనులతో పాటు జాతకశాస్త్రం ప్రకారం ఎప్పుడు ఎలా ఉండొచ్చు అనే అంశంపై ఎక్కువగా శ్రద్ధ పెట్టడం జరుగుతుంటుంది. ఒకరు పుట్టిన వరాన్ని బట్టి వారి గురించి అంచనా వేయొచ్చు అంటుంది మన జ్యోతిషశాస్త్రం.
అలా జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం , వారంలోని ప్రతి రోజుకు దాని ప్రత్యేక గుణాలు ఉంటాయి. ఈ క్రమంలోనే శుక్రవారం జన్మించిన వారు లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందినవారని నమ్ముతారు. శుక్రవారం జన్మించిన స్త్రీపురుషుల స్వభావం, వృత్తి, విజయాలకు సంబంధించి జ్యోతిషశాస్త్రం ఏమంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
అంతులేని సంపదకు యజమానులు:
శుక్రవారం పుట్టిన వారి అతిపెద్ద ప్రత్యేకత వారి ఆర్థిక స్థితి. వారు ధనిక కుటుంబంలో పుట్టకపోయినా, తమ సొంత ప్రయత్నాలు, అదృష్టంతో జీవితంలో నూటికి నూరు శాతం విజయం సాధిస్తారని శాస్త్రం చెబుతోంది. వారి చేతిలో ఎల్లప్పుడూ డబ్బు ఉంటుంది. వారు ఎంత ఖర్చు చేసినా, ఏదో ఒక రూపంలో సంపద వారిని వరిస్తుంది. "అక్షయ సంపత్" వారి జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా ఉంటుందట.
ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం..
శుక్రవారం పుట్టిన వారు తమ మాటలతో, వ్యక్తిత్వంతో ఇతరులను సులభంగా ఆకర్షిస్తారు. వారి మాటతీరు ఎంత మంత్రముగ్ధంగా ఉంటుందంటే, అది ఎటువంటి ఎవరినైనా మైమరపించగలదు. జీవితంలో ఎవరూ ఊహించలేని అద్భుతమైన విజయాలు సాధించి, చరిత్ర పుటలలో తమకంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకునే శక్తి వారికి ఉంటుందట. మరో ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే, వారికి శాశ్వత శత్రువులు ఉండరు. వారు తమ మృదువైన మాటలతో శత్రువులను సైతం మిత్రులుగా మార్చుకోవడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉంటారని జ్యోతిషశాస్త్రం వివరిస్తుంది.
వృత్తి పరంగా..
శుక్రవారం జన్మించిన వారు కొన్ని రంగాలలో సాటిలేని విజయాన్ని సాధిస్తారు. వారు ఇంజనీరింగ్ లేదా వైద్య రంగాలలో రాణిస్తారు. వారు సినిమా, టీవీ, నటన, దర్శకత్వ రంగాలలో కూడా మంచి విజయాన్ని సాధిస్తారు. వారు వస్త్ర పరిశ్రమ, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్, సౌందర్య సాధనాల వ్యాపారంలో రాణిస్తారు.
వీరికి కలిసివచ్చే రంగు.. సంఖ్యలు..
శుక్రవారం పుట్టిన వారు.. వారి జీవితంలో సానుకూలతను పెంచుకోవడానికి కొన్ని విధానాలు పాటించడం మంచిదని జ్యోతిషశాస్త్రం చెబుతుంది. అవేమిటంటే..
- కలిసివచ్చే సంఖ్యలు: 6, 15,24. ఈ తేదీలలో చేసే ఏ శుభకార్యమైనా తప్పకుండా విజయాన్ని అందిస్తుంది.
- కలిసివచ్చే రంగు: గులాబీ. ఈ రంగును ధరించడం వీరిని సానుకూల శక్తితో నింపుతుంది.
- ఆరాధించాల్సిన దేవతలు: రాజరాజేశ్వరి దేవిని లేదా లలితా దేవిని పూజించడం అత్యంత శుభప్రదం.
- పఠించాల్సిన మంత్రం: ప్రతిరోజూ “ఓం ఘ్రూం శుక్రాయ నమః” మంత్రాన్ని జపించడం, లలితా సహస్రనామాన్ని పఠించడం వీరికి త్వరగా అదృష్టాన్ని తెస్తుంది.
మొత్తమ్మీద, శుక్రవారం పుట్టిన వారి జీవితాలు బంగారంలా ప్రకాశిస్తాయి. వారు మనసులో అనుకున్నది సాధించడానికి కావలసిన సంకల్ప శక్తి, దైవిక శక్తి రెండూ వారికి ఉంటాయని జ్యోతిషశాస్త్రం చేనుతోంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇచ్చిన అంశాలు మత విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వివిధ సందర్భాల్లో పండితులు వెలువరించిన అభిప్రాయాలు, వివిధ మాధ్యమాల్లో వచ్చిన సమాచారం క్రోడీకరించి ఈ ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది కేవలం ఆసక్తి కల పాఠకులకు సమాచారం అందించడం కోసం మాత్రమే. దీనిలోని అంశాలకు ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. జాతకాలు వంటి విషయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీ పండితుల సలహాలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం.