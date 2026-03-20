జగన్-షర్మిల ఆస్తుల రచ్చ: మౌనం వీడిన విజయమ్మ.. సంచలన నిజాలు వెల్లడి!

జగన్-షర్మిల ఆస్తుల వివాదంపై వైఎస్ విజయమ్మ కీలక ప్రకటన చేశారు. వైఎస్సార్ ఆస్తులన్నీ నలుగురు మనవలకు సమానంగా చెందాలని, షర్మిలకు జగన్ అన్యాయం చేశాడని ఆమె లేఖలో పేర్కొన్నారు.

Updated on: 20 March 2026 4:28 PM IST
జగన్-షర్మిల ఆస్తుల రచ్చ: మౌనం వీడిన విజయమ్మ.. సంచలన నిజాలు వెల్లడి!

YS Vijayamma: గత కొద్దిరోజులుగా వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి మరియు వైఎస్ షర్మిల మధ్య సాగుతున్న ఆస్తుల వివాదంపై వారి తల్లి, దివంగత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి సతీమణి వైఎస్ విజయమ్మ తొలిసారిగా స్పందించారు. ఈ మేరకు ఆమె ఒక బహిరంగ లేఖను విడుదల చేస్తూ, కుటుంబ ఆస్తుల పంపకాలపై నెలకొన్న సందిగ్ధతకు తెరదించే ప్రయత్నం చేశారు.

విజయమ్మ లేఖలోని ప్రధానాంశాలు:

ఆస్తుల పంపకం జరగలేదు: వైఎస్సార్ కుటుంబంలో ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఆస్తుల పంపకం జరగలేదని విజయమ్మ స్పష్టం చేశారు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మరణించే వరకు ఉన్నవన్నీ ఉమ్మడి కుటుంబ ఆస్తులేనని ఆమె పేర్కొన్నారు.

నలుగురు మనవలకే సమాన వాటా: తన తండ్రి వైఎస్సార్ ఉద్దేశం ప్రకారం.. ఆస్తులన్నీ ఆయన నలుగురు మనవలకు (జగన్ పిల్లలు ఇద్దరు, షర్మిల పిల్లలు ఇద్దరు) సమానంగా పంచాలని, ఇది కుటుంబ సభ్యులకు మరియు సన్నిహితులకు తెలిసిన సత్యమని ఆమె వెల్లడించారు.

ఎంవోయూ (MoU) వాస్తవమే: జగన్ స్వయంగా రాసిన ఎంవోయూలో షర్మిలకు కేటాయించిన ఆస్తులన్నీ న్యాయంగా ఆమెకు దక్కాల్సిందేనని విజయమ్మ అన్నారు. నిజం చెప్పాలంటే, ఆ ఎంవోయూలో షర్మిలకు రాసింది తక్కువేనని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

జగన్‌పై ఆరోపణలు: ఆస్తుల విషయంలో జగన్ తన మేనల్లుడికి, మేనకోడలికి ఇప్పటివరకు అన్యాయం చేశాడని విజయమ్మ ఆరోపించారు. అయితే, ఒక తల్లిగా తన కుమారుడు జగన్ ఎప్పటికైనా మనసు మార్చుకుని తన చెల్లెలికి, ఆమె పిల్లలకు న్యాయం చేస్తాడని ఆశిస్తున్నట్లు ఆమె తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.

ఈ ప్రకటనతో వైఎస్ కుటుంబంలోని అంతర్గత విభేదాలు మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారాయి. విజయమ్మ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అటు రాజకీయ వర్గాల్లోనూ, ఇటు వైఎస్సార్ అభిమానుల్లోనూ పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీస్తున్నాయి.

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

హెచ్ఎంటీవీ డెస్క్

Related Stories
