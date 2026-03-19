YS Jagan: వైసీపీ కార్యాలయంలో ఉగాది వేడుకలు.. ప్రత్యేక పూజల్లో వైఎస్ జగన్!

YS Jagan: తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో వైభవంగా ఉగాది వేడుకలు జరిగాయి. సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో వైఎస్ జగన్ దంపతులు హాజరై పూజలు నిర్వహించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 4:41 PM IST
తాడేపల్లి: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన సతీమణి వైఎస్ భారతీ రెడ్డితో కలిసి హాజరయ్యారు.

సాంప్రదాయం ఉట్టిపడేలా జగన్ వేషధారణ

తెలుగు వారి పండుగను పురస్కరించుకుని వైఎస్ జగన్ సంప్రదాయబద్ధంగా పంచెకట్టు, భుజాన కండువాతో వేడుకలకు విచ్చేశారు. పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకున్న జగన్ దంపతులకు వేద పండితులు పూర్ణకుంభంతో ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం వారు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించిన పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు.

ఆకట్టుకున్న పంచాంగ శ్రవణం

ప్రముఖ సిద్ధాంతి పిడపర్తి భాస్కర సుబ్రమణ్యశాస్త్రి ఈ ఏడాది పంచాంగ శ్రవణాన్ని వినిపించారు. కొత్త సంవత్సరంలో గ్రహగతులు, వర్షపాతం మరియు ప్రజా క్షేమం గురించి ఆయన వివరించారు. పంచాంగ శ్రవణం ముగిసిన తర్వాత వేద పండితులు జగన్ దంపతులకు వేద ఆశీర్వచనం అందించి, తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.

ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు

ఈ సందర్భంగా వైఎస్ జగన్ రాష్ట్ర మరియు దేశ ప్రజలందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. కొత్త ఏడాదిలో ప్రజలందరూ ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని, రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ ముఖ్య నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

