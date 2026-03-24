Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భగ్గుమంటున్న భానుడు.. నేడు హైదరాబాద్, విజయవాడలో వాతావరణం ఎలా ఉందంటే?
Weather Update : మార్చి 24న హైదరాబాద్లో 34°C, విజయవాడలో 36°C ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. సాయంత్రం ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉండగా, యూవీ ఇండెక్స్ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.
Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. మార్చి నెల ముగియకముందే ఎండలు ముదురుతుండటంతో అటు హైదరాబాద్, ఇటు విజయవాడ ప్రజలు ఉక్కపోతతో సతమతమవుతున్నారు. నేడు (మంగళవారం, మార్చి 24, 2026) రెండు నగరాల్లోనూ గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. అయితే, పగటిపూట నిప్పులు చెరిగే ఎండ ఉన్నప్పటికీ, సాయంత్రం సమయానికి వాతావరణం చల్లబడి అక్కడక్కడా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. పగటి వేడి, సాయంత్రం వాన.. వెరసి నేడు వాతావరణం దోబూచులాడనుంది.
భాగ్యనగరంలో నేడు ఉదయం నుంచే ఎండ తీవ్రత మొదలైంది. గరిష్టంగా 34°C ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే అవకాశం ఉండగా, గాలిలో తేమ (69%) ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల 25°C కే 27°C స్థాయి ఉక్కపోత అనిపించవచ్చు. మధ్యాహ్నం సమయానికి ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉన్నప్పటికీ, సాయంత్రం వేళల్లో వర్షం కురిసే అవకాశం 40 శాతం వరకు ఉంది. గాలి ఆగ్నేయ దిశ నుంచి గంటకు 5 మైళ్ల వేగంతో వీస్తోంది. రాత్రికి ఆకాశం నిర్మలంగా మారి ఉష్ణోగ్రతలు 23°C కి పడిపోవడంతో వాతావరణం కాస్త ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. అయితే మధ్యాహ్నం సమయంలో యూవీ ఇండెక్స్ 10 గా ఉండటం వల్ల చర్మానికి ముప్పు పొంచి ఉంది.
విజయవాడలో పరిస్థితి మరింత తీవ్రంగా ఉంది. నేడు గరిష్టంగా 36°C ఉష్ణోగ్రత నమోదవుతోంది. ఉదయం వేళ గాలిలో తేమ 91% వరకు ఉండటం వల్ల తీవ్రమైన ఉక్కపోత నగరవాసులను ఇబ్బంది పెడుతోంది. దక్షిణ దిశ నుంచి గంటకు 9 మైళ్ల వేగంతో గాలి వీస్తోంది. వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం, మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం సమయాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం 40% ఉంది. దీనివల్ల పగటి వేడి నుంచి కొంత ఉపశమనం లభించవచ్చు. అయితే, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
హైదరాబాద్ మరియు విజయవాడ రెండింటిలోనూ యూవీ ఇండెక్స్ 9 నుంచి 10 మధ్యలో ఉంది. ఇది వెరీ హై కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది. మధ్యాహ్నం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఎండలో తిరగడం వల్ల చర్మ వ్యాధులు, కంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి బయటకు వెళ్లే వారు తప్పనిసరిగా సన్స్క్రీన్ వాడుతూ, గొడుగు లేదా టోపీ ధరించాలి. తగినంత నీరు తాగుతూ డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడాలి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూడా ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వ్యవసాయ పనులు చేసుకునే రైతులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి.