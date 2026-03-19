Vizianagaram: తెలుగు సంస్కృతిని కాపాడుకుందాం ఉగాది వేడుకల్లో మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ పిలుపు

Vizianagaram: విజయనగరం శ్రీరాజమన్నార్ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ హాజరై ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Published on: 19 March 2026 2:53 PM IST
విజయనగరం: చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమిని పురస్కరించుకుని విజయనగరంలోని చారిత్రక శ్రీరాజమన్నార్ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకలకు రాష్ట్ర మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

పంచాంగ శ్రవణం – భవిష్యత్ దర్శనం

ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ సిద్ధాంతి, పంచాంగకర్త శ్రీ వారణాసి వెంకట నారాయణ ధర్మారావు శర్మ భక్తులకు పంచాంగ శ్రవణం వినిపించారు. కొత్త ఏడాదిలో గ్రహగతులు, వర్షపాతం, ఆదాయ వ్యయాలు మరియు రాశిఫలాలను వివరించారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి పంచాంగ ఫలితాలను ఆసక్తిగా ఆలకించారు.

తెలుగు సంస్కృతిని కాపాడుకుందాం: మంత్రి పిలుపు..అనంతరం మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ పలు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు..భావితరాలకు వారసత్వం: మన తెలుగు భాష, గొప్ప సంస్కృతి మరియు సంప్రదాయాలను భావితరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని ఆయన గుర్తుచేశారు.

అభివృద్ధి పథంలో రాష్ట్రం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లోనూ అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోయేలా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని భరోసా ఇచ్చారు. సుఖసంతోషాలు: ప్రజలందరూ తమ కుటుంబాలతో కలిసి ఆయురారోగ్యాలతో, సుఖసంతోషాలతో వర్ధిల్లాలని స్వామివారిని ప్రార్థించినట్లు ఆయన తెలిపారు.

ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ అధికారులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు.

