Visakhapatnam: విశాఖ ఇక రెండో ముంబై! కిమిడి కళా వెంకట్రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు!
Visakhapatnam: విశాఖపట్నంను రెండో ముంబైగా తీర్చిదిద్దేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని కిమిడి కళా వెంకట్రావు వెల్లడించారు.
విశాఖపట్నం: గత ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం వల్ల వెనకబడిన ఉత్తరాంధ్ర, నేడు కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతోందని చీపురుపల్లి శాసనసభ్యులు, మాజీ మంత్రి కిమిడి కళా వెంకట్రావు అన్నారు. శనివారం రాజాంలో నిర్వహించిన పత్రికా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో విశాఖపట్నం దేశానికే రెండో ఆర్థిక రాజధానిగా, రెండో ముంబైగా అవతరించబోతోందని స్పష్టం చేశారు.
మిట్టల్ స్టీల్ ప్లాంట్ - ఉత్తరాంధ్ర భవిష్యత్తుకు మైలురాయి:
ఈ నెల 23న నక్కపల్లిలో ArcelorMittal (ఆర్సెలార్ మిట్టల్) స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవం జరగనుందని, ఇది ఉత్తరాంధ్ర పారిశ్రామిక రంగానికి పెద్ద పీట వేయబోతోందని కళా వెంకట్రావు తెలిపారు. ఈ భారీ ప్రాజెక్టు వల్ల వేల సంఖ్యలో నిరుద్యోగులకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని, ఈ ప్రాంత రూపురేఖలే మారిపోతాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
గూగుల్ పెట్టుబడులు - పారిశ్రామిక ప్రగతి:
ఇటీవల విశాఖపట్నంలో గూగుల్ వంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టడం కూటమి ప్రభుత్వ విజయానికి నిదర్శనమని ఆయన పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో ఉత్తరాంధ్రను కేవలం వెనకబడిన ప్రాంతంగానే చూశారని, కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ ఉన్న సహజ వనరులను వినియోగించుకుని ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారని కొనియాడారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు ఈ అభివృద్ధిని పండుగలా జరుపుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.