Visakhapatnam: పద్మనాభంలో కోడిపందాల స్థావరాలపై పోలీసుల మెరుపు దాడులు

Visakhapatnam: విశాఖపట్నం జిల్లా పద్మనాభంలో కోడిపందాల స్థావరాలపై పోలీసులు మెరుపు దాడులు చేశారు. పందెంరాయుళ్లను అదుపులోకి తీసుకుని నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 16 March 2026 11:20 AM IST
విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నం జిల్లా పద్మనాభం మండల కేంద్రంలో పోలీసులు మెరుపు దాడులు నిర్వహించి కోడిపందాల నిర్వహణపై కఠిన చర్యలు చేపట్టారు. టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులు మరియు స్థానిక పోలీసులు సంయుక్తంగా ప్రత్యేక బృందంగా ఏర్పడి కోడిపందాల స్థావరాలపై ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు.

సీఐ శ్రీధర్ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ దాడుల్లో కోడిపందాలు నిర్వహిస్తున్న పందెంరాయుళ్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కొంతకాలంగా ఈ ప్రాంతంలో కోడిపందాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సమాచారం రావడంతో పోలీసులు గూఢచారి సమాచారంతో ప్రత్యేక దాడులు చేపట్టినట్లు తెలిపారు.

దాడుల సమయంలో పందెంరాయుళ్లు కోడిపందాలు ఆడుతూ ఉండగా పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని వారిని పట్టుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి పెద్ద మొత్తంలో నగదు, కోడిపందాలకు ఉపయోగించే సామాగ్రి, ఇతర పరికరాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఈ ఘటనపై సంబంధిత వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు సీఐ శ్రీధర్ తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కూడా జిల్లాలో ఎక్కడైనా కోడిపందాలు లేదా అక్రమ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు. అలాగే ప్రజలు ఇలాంటి అక్రమ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు.

VisakhapatnamPadmanabhamSridhar CICockfightingPolice Raids
