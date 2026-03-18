Vizag: ముత్యాల కాంతిలో మెరిసిపోతున్న నూకాంబిక అమ్మవారు

Vizag: విశాఖ ప్రహ్లాదపురంలో నూకాంబిక అమ్మవారి కొత్త అమావాస్య జాతర వైభవంగా జరుగుతోంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 5:14 PM IST
Visakhapatnam: విశాఖపట్నం నగర శివారు ప్రహ్లాదపురంలో వెలసిన శ్రీ నూకాంబిక అమ్మవారి ఆలయం భక్తుల జయజయధ్వానాలతో మారుమోగుతోంది. ఉగాది పర్వదినం, కొత్త అమావాస్య జాతరను పురస్కరించుకుని అమ్మవారు భక్తులకు అత్యంత వైభవంగా దర్శనమిస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారికి నిర్వహించిన ప్రత్యేక అలంకరణ భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.

శ్వేతవర్ణ శోభితంగా ముత్యాల అలంకరణ:

నేడు అమ్మవారిని 'ముత్యాల చీర' మరియు **'అల్చిప్పల'**తో శ్వేతవర్ణ శోభితంగా అలంకరించారు. ధగధగలాడుతున్న అమ్మవారి దివ్యరూపాన్ని చూసి భక్తులు తన్మయత్వంతో ఉప్పొంగిపోతున్నారు. తెల్లటి ముత్యాల కాంతిలో వెలిగిపోతున్న అమ్మవారిని దర్శించుకోవడానికి విశాఖ నగరం నుండే కాకుండా చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుండి కూడా భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు.

జాతర విశేషాలు:

ఉగాది ఉత్సవాల నేపథ్యంలో ఆలయ పరిసరాల్లో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ కమిటీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. క్యూ లైన్లలో భక్తులకు తాగునీరు, ప్రసాద వితరణ చేస్తున్నారు. జాతర విశేషాల గురించి మరిన్ని వివరాలను మా విశాఖ ప్రతినిధి అనురాధ అందిస్తారు.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
