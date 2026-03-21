Vijayawada: శివాజీ విగ్రహం నుండి భారీ బైక్ ర్యాలీ.. తరలిరండి!

Published on: 21 March 2026 3:13 PM IST
విజయవాడ: నగరంలో హిందూ ఐక్యతను చాటిచెప్పేలా భారీ శ్రీరామ శోభాయాత్రకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ నెల 27వ తేదీ శుక్రవారం సాయంత్రం 3 గంటలకు విజయవాడలో ఈ బైక్ ర్యాలీని నిర్వహించనున్నట్లు శివ స్వామీజీ ప్రకటించారు.

ర్యాలీ మార్గం మరియు వివరాలు:

ఈ భారీ బైక్ ర్యాలీ స్థానిక బీఆర్పీఎస్ (BRPS) రోడ్డులోని ఛత్రపతి శివాజీ విగ్రహం వద్ద నుండి ప్రారంభం కానుంది. హిందువులందరినీ ఏకం చేసే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. శోభాయాత్రకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను శివ స్వామీజీ స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

హక్కుల రక్షణకై చైతన్యం:

ఈ సందర్భంగా శివ స్వామీజీ మాట్లాడుతూ.. హిందూ బంధువులందరూ చైతన్యవంతులై తమ హక్కులను కాపాడుకోవాలని కోరారు. విజయవాడలోని ప్రతి హిందూ కుటుంబం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, బైక్ ర్యాలీని విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. హిందూ ధర్మ రక్షణ, ఐక్యత కోసం ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శోభాయాత్ర నిర్వాహక కమిటీ సభ్యులు మరియు హిందూ సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

Vijayawada Sri Rama ShobhayatraVijayawada EventsHindu Unity Rally
