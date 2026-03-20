Ustaad Bhagat Singh: మాస్ ప్రేక్షకులకు 'ఉస్తాద్' పూనకాలు - మంత్రి ప్రశంసలు!!
Ustaad Bhagat Singh: విజయవాడలో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన లభిస్తోంది. సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ థియేటర్లో సినిమా చూసి ప్రశంశించారు.
విజయవాడ: ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా విడుదలైన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. విజయవాడ నగరంలోని ప్రధాన థియేటర్లన్నీ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల కోలాహలంతో కిక్కిరిసిపోయాయి. ఉదయం ఆట నుంచే ప్రేక్షకుల రద్దీ కనిపిస్తుండగా, ముఖ్యంగా యువత ఈ చిత్రానికి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు.
థియేటర్లో మంత్రి సందడి
ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర సినిమాటోగ్రఫీ మరియు పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ గురువారం విజయవాడలోని ఒక థియేటర్లో సినిమాను వీక్షించారు. ఉగాది వేడుకల్లో పాల్గొన్న అనంతరం నేరుగా థియేటర్కు చేరుకున్న ఆయన, సామాన్య ప్రేక్షకులతో కలిసి సినిమా చూశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ ఈ చిత్రాన్ని మాస్ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించేలా తెరకెక్కించారని ప్రశంసించారు.
పోలీస్ స్టేషన్ సీన్లకు విజిల్స్
సినిమాలోని యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు, ముఖ్యంగా పోలీస్ స్టేషన్ సన్నివేశాలకు థియేటర్లలో రెస్పాన్స్ అదిరిపోతోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. "డైలాగ్స్ పవర్ ఫుల్ గా ఉన్నాయి, థియేటర్లలో విజిల్స్, చప్పట్లు మిన్నంటుతున్నాయి. యాక్షన్తో పాటు కామెడీ, రొమాన్స్ కలగలిపి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు" అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. హీరోయిన్లు శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా తమ పాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారని కొనియాడారు.
అభిమానులతో ముచ్చటించిన మంత్రి
సినిమా విరామ సమయంలో మంత్రి కందుల దుర్గేష్ అభిమానులతో ముచ్చటించి, వారి అభిప్రాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పర్యాటక శాఖ మంత్రి తమ మధ్య ఉండటంతో అభిమానులు ఆయనతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు పోటీ పడ్డారు. థియేటర్ల బయట భారీ కటౌట్లు, బ్యానర్లతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది. తొలిరోజే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో, రాబోయే రోజుల్లో ఈ చిత్రం భారీ వసూళ్లను సాధిస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.