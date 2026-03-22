Weather Update : ఏపీ, తెలంగాణలో రాగల మూడు రోజులు వర్ష సూచన.. పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
Weather Update : ఏపీ, తెలంగాణలో రాబోయే మూడు రోజులు అకాల వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఎండల తీవ్రతతో పాటు పిడుగుల ముప్పు ఉన్నందున ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం వింతగా మారుతోంది. మార్చి నెల ముగుస్తున్న తరుణంలో భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపిస్తుంటే, మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో అకాల వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. ఎండలు, ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలుల కలయికతో ఏపీ, తెలంగాణలో రాబోయే 24 నుంచి 72 గంటల పాటు వాతావరణం అనిశ్చితిగా ఉండబోతోంది. ఏపీలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, దక్షిణ కర్ణాటక పరిసరాల్లో కేంద్రీకృతమైన ద్రోణి ప్రభావంతో రాగల మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తా, యానాం ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుండి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. విజయనగరం, విశాఖపట్నం, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల వంటి జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉండటంతో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.
రాయలసీమలో పిడుగుల ముప్పు
రాయలసీమ జిల్లాలైన నంద్యాల, అనంతపురం, కర్నూలు ప్రాంతాల్లో వాతావరణం మరింత భీభత్సంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ ఎండ తీవ్రత 38°C వరకు నమోదవుతున్నప్పటికీ, సాయంత్రం వేళల్లో పిడుగులు పడే ముప్పు పొంచి ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఉరుములు వచ్చే సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్ల కింద లేదా విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర ఉండకూడదని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువుల వాడకాన్ని తగ్గించడం శ్రేయస్కరం.
తెలంగాణలోనూ మారుతున్న వాతావరణం
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. అయితే, ద్రోణి ప్రభావం వల్ల హైదరాబాద్తో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, వికారాబాద్, మెదక్, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచిమోస్తరు జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్లో ఉష్ణోగ్రతలు 35°C నుంచి 37°C మధ్య కొనసాగుతున్నాయి. సాయంత్రం వేళల్లో బలమైన గాలులతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం ఉన్నందున లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వేడి గాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉండటంతో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
రైతన్నలకు కీలక సూచనలు
ప్రస్తుతం కోత దశలో ఉన్న మిర్చి, మినుము, పసుపు, మామిడి తోటల రైతులు తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. అకాల వర్షం వల్ల ధాన్యం తడవకుండా ఉండేందుకు టార్పాలిన్ పట్టాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ సూచించారు. బలమైన ఈదురు గాలుల వల్ల అరటి, మామిడి కాయలు రాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. తోటల రైతులు వీలైనంత వరకు రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని, పండిన పంటను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
ఆరోగ్యంపై ఎండల ప్రభావం
వర్షాలు కురిసినా ఎండ తీవ్రత మాత్రం తగ్గడం లేదు. ప్రస్తుతం యువీ ఇండెక్స్ 9 గా నమోదైంది, ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది. మధ్యాహ్నం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్య నేరుగా ఎండలో తిరగడం వల్ల చర్మ సమస్యలు, వడదెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉంది. ప్రజలు తగినంత నీరు, మజ్జిగ, ఓఆర్ఎస్ తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. రాబోయే ఐదు రోజుల్లో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాక ఎండలు మరింత తీవ్రరూపం దాల్చనున్నాయి.