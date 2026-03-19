Job Calendar 2026 : ఏపీ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు ఉగాది పండుగ రోజే అదిరిపోయే తీపి కబురు అందింది. మొత్తం 10,060 పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తూ పక్కా షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది.

Published on: 19 March 2026 7:58 AM IST
Job Calendar 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ యువతకు కూటమి ప్రభుత్వం ఉగాది పండుగ సందర్భంగా మెగా గిఫ్ట్ ఇచ్చింది. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేరుస్తూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న 10,060 పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ మేరకు మంత్రి నారా లోకేశ్ జాబ్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేశారు. కేవలం నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చి వదిలేయకుండా, పరీక్షలు నిర్వహించి, ఫలితాలు ప్రకటించి, నియామకాలు పూర్తి చేసే వరకు ఒక పక్కా టైమ్ టేబుల్‌ను ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసింది. పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తూ ఈ రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రక్రియ సాగుతుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

ఏ శాఖలో.. ఎప్పుడు? నోటిఫికేషన్ల పూర్తి షెడ్యూల్

ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన క్యాలెండర్ ప్రకారం మే నెల నుంచి అక్టోబర్ వరకు వరుసగా నోటిఫికేషన్లు వెలువడనున్నాయి.

మే 15: ఉన్నత విద్యా విభాగంలో 1,500 ఖాళీలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలవుతుంది.

ఆగస్టు 15: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కానుకగా హోం శాఖలో 2,778 పోస్టులు, ఇతర శాఖల్లో 928 పోస్టులు, అలాగే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన 91 గ్రూప్-1 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్లు రానున్నాయి.

సెప్టెంబర్ 15: నిరుద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే గ్రూప్-2 కేటగిరీలో 750 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు.

అక్టోబర్ 15: విద్యాశాఖలో భారీగా 3,004 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ వెలువడనుంది.

నారా లోకేశ్ నెరవేర్చిన యువగళం హామీ

యువగళం పాదయాత్ర సమయంలో నిరుద్యోగుల కష్టాలను స్వయంగా చూశానని, ఆనాడు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉన్నామని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. "ప్రజా ప్రభుత్వం తన మాట నిలబెట్టుకుంది, ఏటా ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని చెప్పాం, ఆ సంప్రదాయాన్ని నేటితో మొదలుపెట్టాం" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. అభ్యర్థులకు ప్రిపరేషన్ కోసం తగిన సమయం ఇస్తామని, సిలబస్‌ను కూడా ముందే అందుబాటులో ఉంచుతామని హామీ ఇచ్చారు. నిరుద్యోగులు ఏమాత్రం సమయం వృధా చేయకుండా ఇప్పుడే ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

స్కిల్ పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి

ఉద్యోగార్థులకు సౌకర్యంగా ఉండేందుకు ప్రభుత్వం సరికొత్త విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. అభ్యర్థులందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్కిల్ పోర్టల్‌లో వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ (OTR) చేసుకోవాలని మంత్రి సూచించారు. ఇలా నమోదు చేసుకోవడం వల్ల ఏ చిన్న నోటిఫికేషన్ వచ్చినా నేరుగా అభ్యర్థుల మొబైల్ ఫోన్లకు లేదా మెయిల్స్‌కు అలర్ట్స్ అందుతాయి. దీనివల్ల ఏ అవకాశాన్ని నిరుద్యోగులు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ ద్వారా అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇచ్చే కార్యక్రమాలు కూడా త్వరలో ప్రారంభం కానున్నాయి.

Related Stories
