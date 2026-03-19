సాయినాథుని సన్నిధిలో భక్తుల వెల్లువ.. భక్తి పారవశ్యంలో కంచిలి మండలం!
శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి మండలం మకరాంపురం సాయిబాబా ఆలయంలో ఉగాది వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి. ధర్మకర్త బెందాళం రమణ స్వామి ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక పూజలు. అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు.
కంచిలి (శ్రీకాకుళం): నూతన వసంతాగమనం వేళ శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి మండల పరిధిలోని మకరాంపురం గ్రామం ఆధ్యాత్మిక శోభతో విరాజిల్లింది. ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఇక్కడి శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా ఆలయంలో వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర తొలి రోజున సాయినాథుని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.
అంగరంగ వైభవంగా ప్రత్యేక పూజలు
ఆలయ ధర్మకర్త బెందాళం రమణ స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఉగాది వేడుకలు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించబడ్డాయి. ప్రతి గురువారం జరిగే ప్రత్యేక పూజలు, భజనలు ఈసారి ఉగాది పర్వదినంతో కలిసి రావడంతో ఆలయ ప్రాంగణం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. సాయినాథుని నామసంకీర్తనలు, భజనలతో మకరాంపురం గ్రామం మారుమోగింది.
కళాకారులకు సత్కారం - అన్నప్రసాద వితరణ
ఈ సందర్భంగా భజన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న కళాకారుల ప్రతిభను గుర్తించి, ధర్మకర్త బెందాళం రమణ స్వామి వారిని చిరు సత్కారంతో గౌరవించారు. అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తులందరికీ భారీ స్థాయిలో అన్నప్రసాద వితరణ చేశారు.
ఆధ్యాత్మిక నిలయంగా మకరాంపురం
ఉగాది శుభదినాన భక్తి, శ్రద్ధ, మరియు సేవలు మేళవించి నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమం భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. సాయినాథుని ఆశీస్సులు పొందిన భక్తులు ఆనందభరిత హృదయాలతో తిరుగుప్రయాణమయ్యారు. భజనలు, ఆధ్యాత్మిక నినాదాలతో రోజంతా ఆలయ ప్రాంగణం కోలాహలంగా మారింది.