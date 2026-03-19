Home ఆంధ్రప్రదేశ్Balkampet: ఆలయాల్లో ఉగాది కోలాహలం బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు

Balkampet: ఆలయాల్లో ఉగాది కోలాహలం బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు

Balkampet: ఉగాది పండుగ సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఆలయంలో భక్తుల సందడి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 3:04 PM IST
Balkampet
X

Balkampet: ఆలయాల్లో ఉగాది కోలాహలం బల్కంపేట ఎల్లమ్మ దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు

హైదరాబాద్: తెలుగు వారి తొలి పండుగ, సరికొత్త ఏడాదికి నాంది పలికే శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది వేడుకలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమిని పురస్కరించుకుని భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయాలకు తరలివస్తున్నారు.

బల్కంపేటలో భక్తుల సందడి

నగరంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన బల్కంపేట రేణుక ఎల్లమ్మ ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు బారులు తీరారు. ఉగాది పర్వదినం సందర్భంగా అమ్మవారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, అలంకరణలు నిర్వహించారు. ప్రతి ఇం Intlo మామిడి తోరణాలు, ముంగిట ముగ్గులతో పండుగ వాతావరణం నెలకొనగా, ఆలయాల్లో మంగళహారతులు, వేద మంత్రోచ్ఛారణలతో ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరిస్తోంది.

సంప్రదాయాలకు ప్రతీక

కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆనందంగా ఆహ్వానిస్తూ భక్తులు ఉగాది పచ్చడిని సేవించి, పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. తెలుగు వారి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టేలా ఈ వేడుకలు సాగుతున్నాయి. బల్కంపేట ఆలయ పరిసరాల్లో నెలకొన్న భక్తుల రద్దీ మరియు వేడుకల ప్రత్యక్ష పరిస్థితులను మా ప్రతినిధి అలేఖ్య అందిస్తారు.

Ugadi Celebrations 2026Balkampet Yellamma TempleSri Parabava Nama SamvatsaramHyderabad Ugadi News
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X